' Colpire le donne a bacchettate' Bufera sulla lezione dell' imam

ilgiornale

(Di martedì 11 giugno 2019) Angelo Scaranonellain Egitto. Poi fa retromarcia: "Provoca danni psicologici e si riflette negativamentefamiglia" Si discute, da tempo, di quelle parole contenute nella Sura. Quel "e battetele" scritto nel Corano è al centro di un dibattito serrato nel mondo musulmano. Discussione tornata al centro'attenzione in questi giorni in Egitto, dopo che il grande sheikh' università di Al Azhar del Cairo, l'Ahmad al Tayeb, ha affermato durante una trasmissione televisiva che per l'uomo è lecito- seppur simbolicamente - le proprie mogli che si siano dimostrate disobbedienti. A riportare la notizia, scrive l'Ansa, è Arab News, secondo cui l', unae più alte autorità sunnite, si sarebbe detto favorevole alle "", ma precisando che occorre farlo in maniera simbolica e soprattutto senza provocare dolore o ...

rossellabea : RT @CarolinaMorace: Sono contenta di aver iniziato a scrivere sulla @gazzetta_it questo il mio articolo di oggi. - lalunaelaneve : RT @CarolinaMorace: Sono contenta di aver iniziato a scrivere sulla @gazzetta_it questo il mio articolo di oggi. - GiancarloPorta : RT @CarolinaMorace: Sono contenta di aver iniziato a scrivere sulla @gazzetta_it questo il mio articolo di oggi. -