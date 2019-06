C’era una volta un clandestino | storia di Eltjon Bida | dal barcone al primo romanzo “Ma

ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 giugno 2019) Era il 9 febbraio del 1991. Il crollo della statua di Enver Hoxha segnava l’inizio della caduta del regime comunista in Albania e dava il via alla grande fuga verso l’Italia. Fu ilarrivo di massa di immigrati nel nostro paese: il 7 marzo in 27mila raggiunsero Brindisi, l’8 agosto il mercantile Vlora approdò a Bari con altre 20mila persone. Viaggi della speranza ai quali si affidò anche, arrivato in Italia nel 1995, a soli 17 anni. In Albania non poteva curarsi, ma soprattutto non aveva un futuro diverso dalla semplice sopravvivenza. E così anche lui si mise su un gommone, “con il terrore di finire sotto l’acqua come un topo, se arriva un’onda alta”, racconta al FattoQuotidiano.it. Oggi, 41 anni, una moglie e due figli, può dire di avercela fatto, ma non smette di sognare, e di rischiare: da poco ha lasciato il posto di receptionist in un albergo di Milano, dove ...

