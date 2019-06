Brasile | Lula vittima di complotto? ' Procuratori e Moro tramarono per condannarlo'

Brasile - il processo a Lula ha avuto un obiettivo politico. E Bolsonaro è di nuovo nei guai : “È come nel 1964, l’anno del colpo di stato militare. Anche se le misure adottate da Bolsonaro sono diverse, le somiglianze con il 64 sono molteplici”. A parlare è uno dei più rinomati sociologi brasiliani, Ricardo Antunes, le cui opere sono oggi imprescindibili per chiunque voglia comprendere le trasformazioni strutturali nel mondo del lavoro. Antunes, in una recente intervista rilasciata a CartaCapital, individua in diversi punti ...

Se Lula non fosse stato vittima di complotto - il Brasile avrebbe avuto un futuro diverso : Il sito di giornalismo investigativo The Intercept ha appena diffuso una serie di file con i messaggi che, negli ultimi due anni, si sono scambiati via Telegram il giudice Sérgio Moro, oggi ministro della Giustizia del governo Bolsonaro in Brasile, e il pubblico ministero Deltan Dallagnol, che ha guidato il team investigativo dell’inchiesta “Lava Jato” sul conto dell’ex presidente Inácio da Silva Lula.Moro ...

Brasile - The Intercept pubblica le intercettazioni tra procuratori e ministro Moro : “Tramarono per condannare Lula” : Ha sollecitato la procura ad approfondire le indagini, segnalato fonti investigative alla magistratura inquirente e consigliato come far apparire più solide le prove dell’accusa. Peccato però che a giudicare quelle inchieste nate sotto la sua influenza, sarebbe stato, di lì a poco, lui stesso: l’ex giudice federale brasiliano e attuale ministro della Giustizia, Sergio Moro. È questo lo scenario che emerge dall’inchiesta giornalistica del ...