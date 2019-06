Astronomia | Hubble “cattura” Ngc 7773 | una girandola galattica

Astronomia : lo sguardo di Hubble su Messier 59 : Si trova a circa 60 milioni di anni luce dalla Terra, nella costellazione equatoriale della Vergine, e fa parte del vasto ed omonimo Cluster, di cui costituisce una delle più ampie galassie ellittiche: è questa la carta d’identità di Messier 59, protagonista di un ritratto realizzato dal telescopio Hubble per la galleria fotografica dedicata agli oggetti celesti del catalogo Messier. La galassia, nota anche come Ngc 4621, pur avendo dimensioni ...

Astronomia : una galassia in avvicinamento per Hubble : È stata scoperta nel 1781 da Charles Messier, si trova nella costellazione della Vergine a circa 60 milioni di anni luce dalla Via Lattea e si sta spostando verso di essa: protagonista di un collage di scatti di Hubble è la galassia a spirale Messier 90, tenuta sotto controllo dagli astronomi proprio per il suo inusuale movimento. Messier 90, che fa parte del vasto Cluster della Vergine (popolato da oltre 1200 galassie), è caratterizzata da un ...

Astronomia - Hubble osserva la “distruzione creativa” generata dalla collisione di due galassie : Il telescopio spaziale Hubble di NASA/ESA ha rivolto il suo sguardo verso la galassia irregolare NGC 4485, che è stata coinvolta in una spettacolare interazione gravitazionale con la sua vicina galattica, la più grande NGC 4490 (in basso a destra ma fuori dall’immagine che vedete in alto). A circa 30 milioni di anni luce di distanza nella costellazione dei Cani da Caccia, lo strano risultato di queste galassie interattive ha prodotto un nuovo ...

Astronomia : una “perfetta” galassia a spirale in posa per Hubble : Sono tra le entità celesti più suggestive per il loro aspetto che abbina ‘girandole’ di stelle scintillanti, polveri cosmiche riunite in filamenti scuri ed esplosioni luminose di gas: sono le galassie a spirale, famiglia di cui fa parte Ngc 2903, la vedette che ha posato per il nuovo lavoro artistico di Hubble. L’immagine – riporta Global Science – è stata realizzata tramite un collage di differenti foto, scattate dal telescopio ...

Astronomia : la Nebulosa del Granchio si mostra ad Hubble in tutta la sua colorata luminosità : Look delle grandi occasioni per la Nebulosa Meridionale del Granchio (Southern Crab Nebula), che si è mostrata ad Hubble in tutta la sua colorata luminosità per festeggiarne l’imminente 29° anniversario dal lancio, avvenuto il 24 aprile 1990 con lo Shuttle Discovery. La Nebulosa, ufficialmente catalogata come Hen 2-104, è situata a 18mila anni luce di distanza dalla Terra, nell’emisfero meridionale della costellazione del Centauro e deve il suo ...