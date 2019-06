Xbox | in arrivo la nuova console nel 2020 | sarà potentissima e in 8K

gqitalia

(Di lunedì 10 giugno 2019) Dopo le anticipazioni di Sony sulla PlayStation 5, anche Microsoft svela unagenerazione di, che prenderà il posto dellaOne: arriverà entro la fine dele si porterà con sé Halo Infinite, l'ultimo capitolo della saga in esclusiva Microsoft. La– nome in codice Scarlett – sarà costruita intorno al processore AMD Zen 2, quattro volte più potente di quello montato a bordo della One con unaarchitettura grafica in grado di sostenere la risoluzione 8K, 120 fotogrammi al secondo e il ray tracing, ossia la possibilità di dare una spinta a livello grafico che migliori le luci e le ombre nel gioco, facendole diventare pressoché identiche al mondo reale. In più avrà una retro-compatibilità completa, per cui sosterrà i giochi di 4 generazioni di vecchie, consentendoti di ...

RedCapes_it : E3 2019 – Annunciato il nuovo Blair Witch, in arrivo su Xbox One e PC il 30 Agosto - Eurogamer_it : #ProjectxCloud in arrivo a ottobre nel programma preview di #Xbox. - Console_Tribe : Il thriller interattivo Twelve Minutes in arrivo su Xbox - -