Pagare con i bitcoin non è più un tabù

Insulta i vigili su Facebook dopo aver preso una multa : condannato per diffamazione - ora deve Pagare il doppio : Pina Francone L'episodio a Loano, in provincia di Savona, dove l'uomo responsabile dell'infrazione e dello sfogo è chiamato a sborsare 8mila euro di risarcimento Ha presa una multa e ha inveito (comprensibile…). Poi, però è tornato a casa e si è sfogato anche su Facebook, dove ha riempito di insulti i vigili. Risultato? È stato denunciato per diffamazione e condannato a pagare la bellezza di 8mila euro. Insomma, il danno e la beffa: ...

Come Pagare con YAP : Sotto consiglio di un amico, avete scoperto YAP, un’applicazione gratuita che consente di aprire un conto corrente direttamente online e ottenere una carta prepagata virtuale senza alcun costo. Adesso, però, cercate una guida che vi leggi di più...

Vittorio Sgarbi condannato in appello a Milano per diffamazione : dovrà Pagare 24mila euro : Il noto critico d'arte Vittorio Sgarbi è stato condannato, in secondo grado, per diffamazione nei confronti del giornalista Sebastiano Grasso, responsabile delle pagine di arte del Corriere della Sera. La decisione è stata presa dalla Corte D'appello civile di Milano, che ha condannato Sgarbi a pagare un risarcimento di 24mila euro più tutte le spese legali. Sgarbi, con sms e a mezzo stampa, avrebbe leso l'immagine di Grasso. Il critico d'arte ...

Brexit - Trump : “Londra mandi Farage a trattare con Bruxelles ed esca dall’Ue senza Pagare” : Nigel Farage, dice, gli piace molto. Al punto da affermare che Londra dovrebbe mandare lui a negoziare con Bruxelles l’uscita dall’Unione europea. Per la quale il Regno Unito non dovrebbe pagare i 39 miliardi pattuiti. Alla vigilia della sua visita nel Paese, Donald Trump ha parlato con il Sunday Times delle sue idee sulla Brexit. La Gran Bretagna dovrebbe mandare il leader del Brexit Party, autore di un exploit alle elezioni europee ...

Ordinanza anti-migranti - la procura condanna l'ex sindaco a Pagare 2000 euro : Francesco Curridori Franco Bologna, vicesindaco di Carcare, ha subìto una condanna a duemila euro di multa per un'Ordinanza che emanò del 2016 quando era primo cittadino del paese in provincia di Savona "Sono amareggiato, ora con i miei legali, che ringrazio per il gran lavoro svolto, attendiamo le motivazioni per poter presentare ricorso in appello". Così Franco Bologna, vicesindaco di Carcare, ha commentato la condanna a duemila ...

Venezia - «sei l'amante di mio marito - te la faccio Pagare» : donna e figli aggrediscono la rivale : «Rovinafamiglie, sei l?amante di mio marito, ma te la faccio pagare io». E? stato con frasi urlate, più o meno di questo tenore, ma sicuramente più colorite, che...

Non porta il cane dal veterinario - condannato a Pagare una multa di 10mila euro : Non ha portato il cane dal veterinario, nonostante mostrasse evidenti segni sul corpo delle pessime condizioni di salute. E così nei confronti del padrone è scattato il reato di maltrattamento di animali. La povera bestia era affetto da una malattia destinata ad aggravarsi, a farlo soffrire e a mettere a rischio la sua integrità. Questo è quanto hanno accertato i giudici della Cassazione, confermando una multa da 10mila ...

Allenatore Juventus - arrivano conferme su Klopp : il club bianconero può Pagare la clausola! : Spuntano conferme sulla pista Klopp come nuovo Allenatore della Juventus. Come anticipato ieri dalla redazione di CalcioWeb il manager tedesco potrebbe sedere presto sulla panchina bianconera. Un ulteriore indizio è la clausola rescissoria di Jurgen Klopp al Liverpool. L’Allenatore dei Reds, sotto contratto fino al 2022, si potrebbe liberare per 36 milioni di euro. La Juventus avrà ancora un paio di settimane per riflettere ma la ...

Conte vince contro il Chelsea : Abramovich dovrà Pagare 11 milioni : Antonio Conte batte il Chelsea e guadagna un risarcimento di circa 11 milioni di euro. L’ex ct della Nazionale ha vinto la causa contro il club che lo aveva licenziato nel 2018 (il contratto sarebbe scaduto nel 2019) e che aveva sospeso i pagamenti di quanto dovuto. Conte fu rimosso quando aveva già iniziato gli allenamenti, sostituito da Sarri. Il Chelsea parlò all’epoca di “giusta causa”, da qui la sospensione del ...

Depistaggi Cucchi - la sorella Ilaria : “Arma per la prima volta con noi”. Casamassima : “Me la stanno facendo Pagare per aver parlato” : “Dopo dieci anni questa è una giornata significativa e sono emozionata per il fatto che si sia costituito parte civile, al nostro fianco, il comando generale dell’Arma”. A rivendicarlo Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, nel giorno dell’udienza preliminare, nella quale Arma e Difesa hanno chiesto di essere parte civile al processo. A essere coinvolti sono otto carabinieri, tra cui anche ufficiali, accusati di Depistaggio sul caso della ...

Pensioni - arriva il ricalcolo : assegni più bassi per Pagare il conguaglio di inizio 2019 : Assegno di giugno più leggero per i pensionati: chiunque abbia un trattamento di almeno tre volte superiore il minimo dovrà pagare un conguaglio a causa della rivalutazione delle Pensioni (con un mancato aumento) che riguarda il 2019 e che viene detratto dagli assegni solo a partire da aprile: il conguaglio riguarda quindi i mesi che vanno da gennaio ad aprile.Continua a leggere

Lega - Renzi contro Salvini : “I 49 milioni sono serviti per Pagare la sua scandalosa propaganda. Ministro - querelami” : Alla prima assemblea dei ‘Millennials’ aperta da Matteo Renzi c’è anche il ragazzo che ha Salerno, con la scusa di un selfie, chiese a Matteo Salvini dei 49 milioni della Lega. “Secondo me li ha lui” si è lasciato sfuggire il senato dem, riferendosi al Ministro dell’Interno. “Ho detto che una parte di quei soldi è andata a finanzaire il mostro che lui chiama ‘la bestia’. Ma il leader ...

A Pagare il prezzo dei continui litigi Lega-M5S sono i cittadini : È ormai passato un anno dall’insediamento del nuovo esecutivo. Scorrendo all’indietro l’album fotografico di questi primi 12 mesi, si fa fatica a trovare un momento in cui i due alleati di governo siano andati d’amore e d’accordo. Lega e M5S sono riusciti a litigare su tutto quello che su cui c’era da litigare: dalla Tav all’Ilva, dal reddito di cittadinanza alla questione dei porti chiusi, dall’affaire Siri al posizionamento sul Venezuela, ...

Sandra Milo - la confessione in diretta tv : “Per Pagare le tasse mi sono venduta a un uomo” : L'attrice lo ha dichiarato per la prima volta durante un'intervista a Eleonora Daniele nel programma di Rai Uno 'Storie...