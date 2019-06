Meteo | settimana bollente fino al 16 giugno | altra ondata di caldo africano in arrivo

Meteo - settimana bollente : altra ondata di caldo africano - temperature fino a 43 gradi : L'estate sembrava non arrivare più, e invece eccola, in grande stile: se fino a qualche giorno fa le temperature non accennavano una risalita, questa settimana sarà invece davvero...

Meteo : inizia una settimana di fuoco - oggi anche locali forti temporali : L'alta pressione sub-tropicale si sta distendendo totalmente su gran parte del Mediterraneo centrale dove sta sovrastando anche la nostra penisola : la causa principale di questa dinamica persistente...

Meteo - le Previsioni mensili dell’Aeronautica Militare : al Centro-Sud resisteranno caldo e bel tempo nella prossima settimana - poi torna la pioggia : È arrivata la prima forte ondata di caldo della stagione sull’Italia con valori che in questo weekend supereranno anche i +40°C al Sud. Oggi, alle 9:30, abbiamo già +33°C a Foggia, Stignano, Bova, +32°C a Palermo, Catania, Bari, Reggio Calabria e Cosenza, per citare alcuni dei valori più alti. Temperature che sono destinate ad aumentare in tutto il fine settimana al Centro-Sud mentre al Nord, invece, ci saranno temporali in intensificazione. ...

Meteo weekend : nel fine settimana arriveremo a 40 gradi : Il caldo bollente è ormai alle porte. Già oggi le temperature elevate si sono fatte sentire portando una giornata calda da Nord a Sud. Solo sui rilievi alpini ci sono stati rovesci che hanno interessato anche le pianure del Piemonte e della Lombardia. In serata le zone alpine e prealpine potrebbero vedere lo svilupparsi di fenomeni anche importanti accompagnati da venti forti e possibili grandinate. Anche domani sul Nord Ovest vi sarà ...

Meteo : la settimana si apre con residui temporali. L'alta pressione incombe! : La presenza di una saccatura di aria fresca tra sud Italia e Balcani sta causando non pochi problemi sulle regioni meridionali, dove i temporali pomeridiani hanno causato disagi e anche danni...

Meteo - l’annuncio degli esperti : cosa ci aspetta dalla prossima settimana : Sole e caldo. La settimana che sta entrando inizierà con una configurazione molto simile a quella attuale. L’Italia infatti sarà ancora divisa in due dal punto di vista Meteo climatico. Da una parte l’Anticiclone delle Azzorre dispenserà al Nord, sulla Toscana, la Sardegna e parte della Sicilia, parecchio sole e caldo moderato con punte prossime ai 30-31°C soprattutto sulle pianure del Nord e nelle zone interne sarde. Sul resto del ...

Meteo - è in arrivo l’estate : inizio settimana ancora incerto con temporali - poi scoppia il caldo : Dopo l'ultimo mese di maggio, decisamente autunnale dal punto di vista Meteorologico, ormai alle spalle, giugno sarà più clemente e segnerà l'inizio dell'estate. E' quanto affermano gli esperti, secondo i quali nel corso della settimana che sta per cominciare il termometro potrà addirittura arrivare a toccare i 38 gradi centigradi. Ma, prima, bisognerà sopportare qualche altro giorno di instabilità, con rovesci e pioggia soprattutto sulle ...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : maltempo residuo al Centro-Sud a inizio settimana - poi prevalenza di bel tempo sull’Italia : Mentre il Centro-Sud si prepara a vivere un weekend di forti temporali, lo sguardo va già alla prossima settimana. Con l’inizio oggi, 1 giugno, dell’estate Meteorologica, al Nord tornano bel tempo e temperature in aumento, ma la stessa cosa non vale per le regioni centro-meridionali. All’inizio della prossima settimana persisterà ancora un residuo maltempo, che occasionalmente interesserà anche le regioni settentrionali. Ecco allora i dettagli ...

Meteo - in arrivo settimana autunnale : freddo e forti temporali. Si toccheranno i 10 gradi di media. Le zone più colpite : Alzi la mano chi è stanco della pioggia. Sì, è lo stesso anche per noi. Ma attenzione, non è ancora finita! Siamo arrivati all’ultima settimana del mese di maggio e ancora si parla di nuvole e acqua. Poi lo abbiamo visto tutti , questa settimana si è aperta con nuvolosità e precipitazioni su tutte le regioni italiane. Colpa della circolazione depressionaria posizionata tra Sicilia e Sardegna, che oggi continuerà a stazionare sul Mar Tirreno, ...

Meteo : profonda bassa pressione nel Mediterraneo - inizio di settimana carico di pioggia : Situazione pressocchè invariata rispetto alla settimana appena conclusasi : il mar Tirreno sta ospitando una vasta bassa pressione che sta assumendo a tutti gli effetti le tipiche caratteristiche di...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : incubo maltempo anche nella prossima settimana sull’Italia [DETTAGLI] : Mentre ci apprestiamo a vivere l’ennesimo weekend di maltempo di questo maggio insolito, un pensiero va ai giorni successivi, nella speranza di avere notizie di condizioni più consone al periodo. In realtà, maggio confermerà la sua anomalia di maltempo anche nella prossima settimana che chiude il mese e che segnerà dall’1 giugno l’inizio dell’estate Meteorologica. Eppure di estivo ci sarà ancora ben poco, visto che nei prossimi giorni si ...

Meteo - ancora pioggia nel fine settimana : “Verso un’estate di possibili eventi estremi” : Sarà un weekend di piogge, quello che si apre domani, prima e soprattutto al Nord e poi, nel giorno delle elezioni europee e amministrative, al Centrosud e in misura minore al settentrione. E anche la prossima settimana partira’ molto instabile, con un impulso freddo che potrebbe giungere nei giorni a seguire. Per l’alta pressione, quindi, bisognera’ probabilmente attendere i primi di giugno. Intanto arrivano le prime ...