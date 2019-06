Luca Dirisio contro Marco Carta e Barbara D’Urso | “Schifo sia cip sia ciop! Sparite

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 giugno 2019) Era dai tempi di “Calma e sangue freddo” che non si sentiva parlare di. Ora però, il cantante è tornato alla ribalta per il duro attacco che ha lanciatoD’Urso. Il motivo? Il fatto cheabbia deciso di raccontare i dettagli dell’arresto e dell’accusa di furto in diretta a Live – Non è la D’Urso. “Cultura e giornalismo! – ha esordito ironicamentesu Instagram –. Anche se ti fosse successo qualcosa, ma vai in tv per raccontare ste cose alla? Come fosse la corte suprema! Booooooooo!” FQ Magazine Denis Dosio aggredito e chiuso in bagno da un gruppo di bulli: “Hanno filmato e pubblicato tutto su Instagram” “Ma risolviti i ca..i tuoi coi tuoi avvocati, managers e discografici! ...

