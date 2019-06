iOS 13 | uscita | novità e specifiche tecniche I modelli compatibili

termometropolitico

(Di lunedì 10 giugno 2019) iOS 13:. IArrivano poche ma buonecon il nuovo aggiornamento del sistema operativo di Apple. Ios 13 è in dirittura d’arrivo, la maggior parte delle nuove funzionalità era stata annunciata nel Keynote. Oltre al nuovo update dell’OS troviamo anche Catalina e iPod OS, altri due sistemi operativi di casa Apple. Vediamo nello specifico tutti i particolari. iOS 13: quando esce e quali sono leLa versione developer preview dell’OS è stata rilasciata da Apple per tutti gli sviluppatori. La fase finale ci sarà, presumibilmente, per settembre o ottobre, in quel periodo dovrebbe arrivare la versione ufficiale, alla portata di tutti. Per i possessori di iPad di 7° generazione, sarà disponibile il nuovo iPad OS. Il sistema operativo per gli smartphone riserverà particolare attenzione alla privacy e ...

