GF | Francesca si scaglia contro ' Gimbo' | Luca Onestini su tutte le furie

Francesca De Andrè - la sorella Alice si scaglia contro il Grande Fratello : “Circo degli orrori - è agghiacciante che sia legale” : “Speravo di riuscire a prendere le distanze e non venire coinvolta emotivamente ma ho sottovalutato la nefandezza e la pericolosità di questo circo degli orrori “. Esordisce così Alice De Andrè , sorella di Francesca la concorrente del Grande Fratello che nell’ultima puntata del reality di Canale 5 ha prima scoperto in diretta – con lacrime e pianti isterici – di esser stata tradita e lasciata dall’ormai ex ...

Grande Fratello 16 - Francesca De Andrè : la sorella Alice si scaglia contro il reality ("Un circo degli orrori") : Protagonista assoluta della puntata di ieri del Grande Fratello 16 condotto da Barbara d'Urso è stata Francesca De Andrè , che ha dovuto subire davanti a tutta Italia il fatto di essere stata tradita dal fidanzato Giorgio Tambellini (anche se il buon Gennaro è già pronto a consolarla).In difesa della ragazza si è schierata la sorella Fabrizia su Instagram: "Franci , le persone che non ti capiscono e non dimostrano con i fatti di rispettarti, ...

News Grande Fratello - Francesca si scaglia contro Jessica fuorionda : lei in lacrime : Grande Fratello 16, lite tra Francesca De Andrè e Jessica Mazzoli in diretta su Canale 5 Ieri sera, nella puntata del Gf 16, Francesca De Andrè e Jessica Mazzoli hanno litigato durante la diretta con Barbara d’Urso. Ovviamente non abbiamo visto tutto ieri, ma oggi nel daytime sono andate in onda altre scene dello scontro! Abbiamo […] L'articolo News Grande Fratello, Francesca si scaglia contro Jessica fuorionda: lei in lacrime ...