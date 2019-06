Gf | Erica in lacrime | i genitori sorprendono | le parole tanto attese

Grande Fratello - Erica Piamonte disperata : "Impediscimi di farlo" - appello in lacrime alla De Andrè : Mancano pochi giorni alla fine del Grande Fratello e tutti i concorrenti della Casa iniziano i pronostici su cosa li attenderà fuori alla fine di questa avventura. Tra questi sicuramente Erica Piamonte. Dopo la lettera strappalacrime ricevuta dal genitori nella scorsa puntata la concorrente nelle ul

Gf Erica genitori - rapporto difficile e scoppia in lacrime : “Non ci riesco” : Grande Fratello diretta, Erica fa una confessione sulla famiglia Erica Piamonte ha confessato di avere un rapporto problematico con i suoi genitori. Non si sente completamente accettata. È convinta che ogni cosa che faccia non venga vista di buon occhio da loro e questo la fa stare male: al Grande Fratello 2019, infatti, durante un […] L'articolo Gf Erica genitori, rapporto difficile e scoppia in lacrime: “Non ci riesco” ...

VIDEO | Gf - Erica scoppia in lacrime parlando dei genitori : Erica crolla in lacrime parlando con Francesca del rapporto complesso che ha con i suoi genitori e svela di non riuscire...

Katy Perry in lacrime ad AmErican Idol per Jeremiah Lloyd Harmon e la sua cover struggente di Elton John (video) : Una Katy Perry in lacrime e in piedi ha accolto l'esibizione di un concorrente durante l'episodio della diciassettesima stagione di American Idol in onda domenica 14 aprile: la popstar californiana non ha trattenuto il pianto di fronte ad un interprete particolarmente dotato, in gara nella seconda edizione del talent targata ABC. A portarla alle lacrime è stato Jeremiah Lloyd Harmon, che appena apparso sul palco con la sua voce e la sua ...