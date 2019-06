Chris Pratt si è sposato con Katherine Schwarzenegger | ‘Ci sentiamo benedetti’

tvzap.kataweb

(Di lunedì 10 giugno 2019) Lo avevano annunciato a gennaio e a giugno hanno mantenuto la promessa:, attore di Hollywood, e– figlia del grande Arnold e della sua ex moglie, la giornalista Maria Shriver – si sono sposati. I due hanno così coronato il loro sogno d’amore un anno dopo aver iniziato a frequentarsi (, peraltro, ha alle spalle un matrimonio finito con la collega Anna Faris, durato otto anni, da cui è nato suo figlio Jack). L’attore di Guardiani della galassia ha confermato via Instagram di essersi goduto il giorno delle nozze appieno: “È stato il giorno più bello (…) Cibenedetti nell’iniziare questo nuovo capitolo delle nostre vite“. View this post on Instagram Yesterday was the best day of our lives! We became husband and wife in front of God, our families and those we ...

cannibal_kid : RT @ParamountItalia: Il primo tenero scatto dei due neo sposini più cool di Hollywood #ChrisPratt #KatherineSchwarzenegger - lamescolanza : Katherine Schwarzenegger e Chris Pratt hanno detto sì - ParamountItalia : Il primo tenero scatto dei due neo sposini più cool di Hollywood #ChrisPratt #KatherineSchwarzenegger -