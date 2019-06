Canada | bandita la plastica monouso | dal 2021 spariranno cannucce e cotton fioc

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 giugno 2019) Ilbandisce gli oggetti di: entro il– ha annunciato il premier Justin Trudeau – saranno vietati oggetti come leper le bibite, i, le asticelle per agitare i cocktail, persino i bastoncini che sorreggono i palloncini gonfiabili. Vietati anche i contenitori e i bicchieri di polistirolo espanso dei fast food, così come verranno messi al bando i prodotti fatti con plastiche biodegradabili come i sacchetti del supermercato. Germania, la proposta dei Verdi: vietare ai siti e-commerce di buttare via i resi Il modello, spiegano le autorità canadesi, è quello della lista stilata dall’Ue nel marzo scorso, quando il Consiglio dell’Unione Europea ha dato l’ok alla direttiva che vieta, sempre dal, oggetti income piatti, posate e. Tra gli ...

