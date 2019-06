Aziende e rischio fallimento | la tecnologia può aiutare a prevenirlo

Huawei e Google cercano insieme una soluzione per Android - Aziende USA a rischio di ingenti perdite : Huawei sta sfruttando i 90 giorni di licenza temporanea concessi dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti per cercare insieme a Google una soluzione alle restrizioni commerciali imposte dalla Casa Bianca. A confermarlo è stato il rappresentante Huawei presso le istituzioni UE, Abraham Liu, ribadendo un aspetto fondamentale della questione: non ci sono contrasti fra Google e Huawei. “Google non ha alcuna motivazione per bloccarci. ...