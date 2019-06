Sul Green New Deal può nascere l' alleanza antisovranista da Macron a Tsipras

Nuoto sincronizzato - World Series Greensboro 2019 : Giappone in grande spolvero - Kazakistan e Argentina Sul podio : Seconda giornata di gare nella sesta tappa delle World Series di Nuoto sincronizzato a Greensboro (Stati Uniti) e nelle quattro specialità andate in scena il Giappone l’ha fatta da padrone. Nel duo tecnico, la coppa del Sol Levante Yukiko Inui e Megumu Yoshida ha ottenuto il successo con il punteggio di 91.1045 a precedere l’accoppiata canadese Claudia Holzner e Jacqueline Simoneau (88.6425). A completare il podio i padroni di casa ...

Cefalù - capodoglio morto Sulla riva. La denuncia di Greenpeace : “Ecco tutta la plastica trovata nel suo stomaco” : “Questo è quello che abbiamo trovato nel suo stomaco“. La denuncia arriva da Greenpeace, direttamente dalle rive siciliane di Cefalù, in provincia di Palermo, dove qualche giorno fa è stato trovato un capodoglio di sette anni spiaggiato. Al suo interno, come mostra nel video un attivista dell’associazione, una grossa quantità di plastica. Il ritrovamento è avvenuto alla vigilia della partenza di una spedizione di ricerca e ...

Golf - i campioni scendono Sul Green per il PGA Championship : Francesco Molinari sfida Woods e Koepka : Il terzetto giocherà insieme nei primi due giri di un torneo che ha tanti motivi di interesse, oltre naturalmente a quello prioritario di tutti i 156 protagonisti di poter alzare al cielo il Wanakaker Trophy L’élite mondiale torna in scena nel PGA Championship, il major giunto alla 101ª edizione e portato da agosto a maggio per la prima volta dal 1949. Si giocherà sul difficile percorso del Bethpage Black Course (16-19 maggio), sede della ...

Giro di California 2019 : Kasper Asgreen vince la seconda tappa. Il danese batte Sullo strappo finale Tejay van Garderen e Gianni Moscon : Grande vittoria di Kasper Asgreen nella seconda tappa del Giro di California 2019. Il 24enne danese della Deceuninck-Quick Step, reduce dal secondo posto al Giro delle Fiandre, ha saputo fare la differenza sul duro percorso odierno, andando più volte all’attacco e poi imponendosi nettamente sullo strappo finale verso il traguardo di South Lake Tahoe, battendo lo statunitense Tejay van Garderen, che diventa il nuovo leader. Al terzo posto si ...

Golf - cosa indossare Sul green : Un abbigliamento idoneo al contesto, comodo e performante. Chi gioca a Golf sa bene quanto sia importante ciò che si indossa sul green. Occorrono indumenti leggeri che permettano di muoversi liberamente e al tempo stesso non abbiano un’aria eccessivamente casual. Sebbene negli ultimi anni il Golf venga sempre meno percepito come sport esclusivo e d’élite - grazie anche al fatto che i prezzi dei vari circoli sono diminuiti ...

Bank of England : ambientalisti chiedono QE 'green' e azioni più incisive Sul clima : La Banca di Inghilterra pubblicherà anche la sua ultima valutazione dell'economia del Regno Unito, con il rapporto sull' inflazione che mostrerà se la nebbia dell'incertezza della Brexit sta colpendo ...

Rifiuti in plastica : nuova ricerca di Greenpeace fa luce Sulla crisi del commercio globale [GALLERY] : “L’effetto domino innescato dal bando all’importazione di Rifiuti in plastica introdotto dalla Cina nel 2018 ha fatto emergere le numerose falle e criticità del sistema di riciclo della plastica su scala globale. Nonostante nel 2018 le esportazioni mondiali siano nettamente calate fino a raggiungere la metà dei volumi registrati nel 2016, nuovi Paesi, principalmente del Sud-est asiatico e non dotati di regolamentazioni ambientali rigorose, ...

Medicina : addio a Paul Greengard - premio Nobel per scoperte Sul funzionamento dei neuroni : Il neurobiologo statunitense Paul Greengard, premio Nobel per la Medicina nel 2000, per aver combinato per primo biochimica e biofisica per comprendere il funzionamento dei neuroni, compiendo una vera e propria rivoluzione in un’epoca in cui ancora non si conoscevano le basi della comunicazione fra cellule nervose, è morto all’età di 93 anni a New York. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla Rockefeller University, di ...

Golf : Zurich Classic - tanti big Sul green : ROMA, 17 APR - Jon Rahm al fianco di Ryan Palmer. E, ancora: i fratelli Koepka, Brooks e Chase, contro due big come Sergio Garcia e Tommy Fleetwood. Coppie d'assi nello Zurich Classic di Golf, torneo ...

Boom delle Autostrade del Mare - l'Italia punta Sul green. Ma servono incentivi : Che è cosa buona per l'ambiente, per l'economia ma anche per a poltica estera, perchè più il Mediterrano è Mare di pace e di sviluppo , migliori sono le prospettive per la vita di chi abita lungo le ...