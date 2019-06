Roma | Questura ' censura' e rimuove striscione ironico sui due vicepremier

Sindacati a Roma - bloccato striscione Uil contro Di Maio e Salvini. Questura : Pincio tutelato - non esporlo lì : Sindacati in piazza oggi a Roma con una manifestazione unitaria di Cgil, Cisl e Uil per rivendicare il rinnovo dei contratti e un piano straordinario di assunzioni nella P.a. Il corteo è...

Rimosso striscione su Salvini e Di Maio - questura di Roma : “Nessuna censura - questione di decoro” : La questura di Roma cerca di spiegare per quale motivo la Digos, durante una manifestazione dei sindacati, abbia impedito l'esposizione di uno striscione ironico su Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Per la questura non si è trattato di una censura, legata a motivi politici, ma di una scelta dettata dal decoro: "Si è ritenuto che lo striscione fosse lesivo del decoro paesaggistico".Continua a leggere

Roma - manifestazione per Desirée a San Lorenzo : Fiore portato in questura. Fn Non sfila nel quartiere : Fallito il tentativo del movimento di estrema destra di raggiungere, in via dei Lucani, il presidio antifascista