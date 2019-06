Mercato Juventus | bookmakers convinti | sarà lui accanto a CR7

CalcioMercato Juventus – Emerson impressiona con l’Italia : può arrivare insieme a Sarri : Emerson Palmieri stuzzica l’interesse della Juventus: i bianconeri bussano nuovamente alla porta del Chelsea dopo la richiesta relativa a Maurizio Sarri La Juventus è a caccia di tasselli importanti per sistemare la difesa, non solo al centro, reparto nel quale Chiellini e Bonucci possono ancora reggere adeguatamente, ma soprattutto sulle fasce. Se a destra Cancelo non sembra dare garanzie difensive, a sinistra Alex Sandro, ogni ...

CalcioMercato Juventus : in uscita Mandzukic - Cuadrado e Douglas Costa : L'ufficializzazione del nuovo tecnico bianconero, che dovrebbe avvenire settimana prossima, permetterà poi alla Juventus di concentrarsi solo sul Calciomercato, con l'intento di allestire una rosa competitiva per Serie A e Champions League. Il mercato però passa anche dall'approvazione del bilancio d'esercizio, prevista per fine giugno, con la Juventus che potrebbe registrare una perdita fra i 50 e i 70 milioni di euro. Proprio per questo ...

CalcioMercato Juventus - possibile il ritorno di Benatia : Una delle esigenze principali della rosa della Juventus è rinforzare il settore difensivo, dopo il ritiro di Andrea Barzagli e il probabile addio di Martin Caceres, che difficilmente sarà riscattato dalla Lazio. L'attesa mediatica riguarda soprattutto la nomina del nuovo tecnico, ma la dirigenza bianconera è pronta anche ad ufficializzare qualche investimento in entrata. Dopo Ramsey dell'Arsenal, è in dirittura d'arrivo il centrale difensivo ...

CalcioMercato Juventus - dalla Francia : Marcelo via dal Real - bianconeri attenti : Calciomercato Juventus – Il suo nome era stato accostato ai bianconeri tanti mesi fa, ma poi la cosa è finita lì. Adesso Marcelo potrebbe tornare di moda in casa Juve. dalla Francia, infatti, scrivono che il terzino potrebbe andar via qualora dovesse arrivare (come sembra) Mendy. E’ l’Equipe a riferire di questa possibilità, spiegando come il brasiliano potrebbe trovare poco spazio con l’arrivo del laterale francese ...

Mercato Juventus - blitz di Paratici : arriva il primo colpo in difesa : Mercato Juventus – In attesa di sciogliere le ultime riserve sul nuovo allenatore, con Sarri che presto potrebbe raccogliere l’eredità di Allegri in panchina, la Juventus continua a muoversi sul Mercato per costruire una squadra all’altezza. E il primo colpo messo a segno da Paratici porta il nome di Merih Demiral, che i bianconeri preleveranno dopo l’operazione condotta insieme energia con il Sassuolo. […] More

CalcioMercato Juventus - tra Sarri e Higuain si inserisce Pogba… : Calciomercato Juventus – I primi due hanno fatto le fortune del Napoli qualche anno fa, si sono rincontrati a Londra e potrebbero farlo anche a Torino, ma solo momentaneamente. Il terzo potrebbe essere un altro ritorno, ma sarebbe un vero e proprio colpaccio. La Juve lavora, ancora c’è da scegliere il nodo allenatore ma si guarda anche alla rosa. Secondo quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, nella vicenda Sarri ...

CalcioMercato Juventus - Daily Mail : 'Per Pogba il Real Madrid avrebbe pronti 168 milioni' : Il Calciomercato della Juventus si intreccia con quello del Real Madrid per Paul Pogba. Il centrocampista francese, secondo il quotidiano spagnolo AS, è diventato il primo obiettivo di Zidane per rinforzare i blancos che, nei giorni scorsi, hanno chiuso l’affare Hazard per 130 milioni di euro. L’offerta del Real Madrid per Paul Pogba Così dalla Spagna è pronta a partire l’offensiva finale per Pogba. Anzi l’operazione sarebbe già scattata la ...

CalcioMercato Juventus – I bianconeri a caccia di un centrale di esperienza : il club interessato ad Umtiti : Juventus su Umtiti, osservato speciale con Demiral in Turchia-Francia La Juventus è alla ricerca di difensori e dopo aver trovato l’accordo con il Sassuolo, sulla base di circa 15 milioni di euro, per il 21enne turco Merih Demiral, vuole un centrale di esperienza per integrare il reparto, dopo il ritiro di Andrea Barzagli, da affidare al nuovo tecnico. Uno dei profili sotto osservazione, a quanto apprende l’Adnkronos, è quello ...

Mercato Juventus - cessione vicina : Roma e Milan sul calciatore bianconero : Mercato Juventus – Difficile la prima stagione di Mattia Perin con la maglia della Juventus. Il portiere 26enne, attualmente alle prese con un infortunio alla spalla, ha racimolato soltanto nove presenze totali, chiuso dalle buone prestazioni di Wojciech Szczesny. Così, anche in vista di Euro 2020, già da tempo si è profilato un futuro lontano da Torino per il […] More

CalcioMercato - le notizie di oggi – Gli affari tra Marotta e Cairo - i nomi in entrata per la Juventus - l’Inter si iscrive all’asta per Pépé : Calciomercato oggi – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. affari Marotta-Cairo – Il Torino sempre più attivo sul fronte Calciomercato, il club granata ha intenzione di tentare l’assalto alla prossima Europa League. La squadra ha disputato ...

Mercato Juventus - maxi scambio con la Roma per Zaniolo : i dettagli : Mercato Juventus – La Juventus non molla Nicolò Zaniolo. Il talento della Roma è da tempo sul taccuino del Ds Paratici, che continua i contatti con l’entourage del calciatore. Il club giallorosso non vuole però privarsi del suo gioiello e la priorità di entrambe le parti continua ad essere la firma sul rinnovo di contratto. Leggi anche: Guardiola Juventus, “As” […] More

CALCIOMercato NEWS 7 GIUGNO/ Trattative e ultime notizie Milan - Inter - Roma - Juventus : CALCIOMERCATO NEWS 7 GIUGNO Juventus, Inter, Milan, Roma: Trattative e ultime notizie circa i nomi che Interessano alle big del calcio italiano.

