Luci sul Parco | a Gambarie il 15 giugno l’apertura del “playground Aspromonte” di basket

“Luci sul Parco” - l’Aspromonte in festa il 15 giugno a Gambarie : Condividere, coinvolgere, sensibilizzare. Il Parco dell’Aspromonte, in occasione del suo 25esimo anniversario, “accende le luci” sui valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi che rendono unica l’Area Protetta e caratterizzano uno stile di vita salubre e positivo in piena armonia con l’ambiente. “Luci sul Parco. Estate d’Aspromonte”, è infatti l’importante evento organizzato dall’Ente Parco che si svolgerà a ...

Lucifer 5 si farà e sarà l’ultima stagione : Tom Ellis esulta ma é panico sui social : Lucifer 5 si fa: ancora una volta, il Diavolo si salva dallo spettro della cancellazione e tornerà il prossimo anno su Netflix. Tuttavia, alla gioia del rinnovo si aggiunge una triste notizia: la piattaforma ha annunciato che la quinta sarà l'ultima stagione. Un colpo basso per i fan che speravano almeno di vedere la serie con Tom Ellis, neo sposo per la seconda volta, almeno in un sesto capitolo. All'entusiasmo del cast, che ha commentato ...

Roberto Bolle e Vecchioni sul palco di piazza Duomo : emozione per “Luci a San Siro” : Sono entrambi visibilmente emozionati Roberto Vecchioni e Roberto Bolle sul palco in piazza del Duomo alla fine dell’esibizione che ha visto l’Étoile danzare con Nicoletta Manni sulle note di “Luci a San Siro”, una delle canzoni simbolo del capoluogo meneghino. L’occasione è lo show finale di OnDance, la grande festa della danza voluta e organizzata da Roberto Bolle, giunta alla seconda edizione e di cui l’artista ha già annunciato un nuovo ...

Lucia Annunziata : "Fazio ha aggirato la legge sul taglio dello stipendio" : Lucia Annunziata difende Fabio Fazio dagli attacchi della politica, ma allo stesso tempo distingue il suo caso da quello di Gad Lerner, non rinunciando alla polemica nei confronti del conduttore di Che tempo che fa.A Mezz’ora in più, la Annunziata ospita proprio il giornalista che lunedì tornerà in onda con L’Approdo. Un’occasione per discutere dell’attualità e delle frecciate lanciate dal leader leghista.prosegui la letturaLucia Annunziata: ...

Conte-Inter - Mentana sul comunicato della Curva Nord : “AlLucinante” : Con un comunicato delle prime ore del mattino, l’Inter ha ufficializzato l’arrivo di Antonio Conte in panchina, annunciando difatti qualcosa che già si sapeva da tempo. Poco dopo, la Curva Nord nerazzurra ha salutato il tecnico pugliese con un messaggio tutt’altro che accogliente. Così, è arrivata la risposta del noto giornalista Enrico Mentana, tifoso dell’Inter. Ecco le sue parole su Facebook. “Ho appena ...

Non è bello fare satira sulla vita privata delle persone! La stoccata di Carmen Russo a Luciana Littizzetto : La showgirl Carmen Russo ha risposto, a "Vieni da me", ad alcune battute lanciate sulla sua maternità dalla comica Luciana Littizzetto. In una delle nuove puntate di "Vieni da me", si è presentata nelle vesti di ospite la showgirl Carmen Russo. La moglie di Enzo Paolo Turchi ha concesso un'intervista esclusiva al talk-show condotto da Caterina Balivo e trasmesso su Rai 1. Nel corso del suo intervento la showgirl ha confidato al pubblico le ...

Luciano Spalletti “rassegnato” sul futuro della panchina dell’Inter : Luciano Spalletti ha parlato del suo futuro e del possibile arrivo di Conte sulla panchina dell’Inter nella prossima annata “Io via? Non lo so, ma a questo punto se va a finire in modo diverso mi sorprenderei: non siamo mica su scherzi a parte…“. Luciano Spalletti risponde così a una domanda sul suo futuro dopo avere portato l’Inter in Champions League. Il tecnico nerazzurro, ai microfoni di Sky dopo la ...

Luciano Moggi - la profezia sulla doppia impresa di Gasperini : come ci può riuscire : L' Atalanta è sempre più vicina al sogno Champions e tutti esaltano Giampiero Gasperini: fioccano le interviste, per il mister bergamasco, e gli elogi si sprecano per il cammino che la squadra sta facendo. «Le mie squadre hanno sempre fatto buon calcio e i giovani che mi sono stati affidati sono sta

Il teatro-canzone di Lina Sastri al Teatro Brancaccio sulle note dei poeti musicanti da Pino Daniele a Lucio Dalla : PRIMAPRESS, - ROMA - Il Teatro-canzone di Lina Sastri sarà sul palco del Teatro Brancaccio di Roma il prossimo 9 maggio con "Pensieri all' improvviso. Poesia in musica. Cantata del prima e del dopo". ...

Un murales in ricordo di Luciano Bianciardi sulla parete dell'ex cinema di Ribolla : Il ricordo della storia mineraria della zona e della tragedia del 4 maggio 1954 andrà avanti fino al 28 maggio con presentazioni di libri, spettacoli teatrali, escursioni e passeggiate culturali e ...

Leonardo Bonucci - la verità-bomba sul suo passaggio al Milan : "In quel periodo non ero Lucido - perché..." : Leonardo Bonucci è stato il protagonista della trasmissione A raccontare comincia tu condotta da Raffaella Carrà in onda sui Rai3. Tra i tanti argomenti affrontati c'è stato anche quello del breve trasferimento dalla Juventus al Milan dell'estate 2017 riguardo al quale il giocatore ha affermato: "Li

Lucia Benedetto uccisa dal figlio/ Sesto - trovata sua impronta insanguinata sul muro : Lucia Benedetto uccisa dal figlio Corrado Badagliacca nella sua casa a Sesto: il 21enne trasferito in psichiatria, sua impronta insanguinata sul muro.

Il dramma dei Deckerstar in Lucifer 4 su Netflix : Chloe accetterà la verità sul diavolo? : In che modo Chloe reagirà alla verità sul suo partner in Lucifer 4? Per fortuna i fan non dovranno attendere molto per scoprirlo: la risposta infatti verrà fornita nella quarta stagione, e il trailer ci ha dato già qualche assaggio. L'ultimo episodio trasmesso su Fox ha mostrato la detective impallidita e sconvolta davanti al vero volto di Lucifer, una rivelazione che non si aspettava o di cui forse ha sempre sospettato, cercando di ...

Vieni da Me - l'inquietante teoria di Rita Forte sulla morte di Luciano Rispoli : 'Cosa lo ha ucciso' : Nella puntata di Vieni da me di mercoledì 24 aprile, l'ospite d'onore di Caterina Balivo su Rai 1 era Rita Forte . Peccato che la cantante sia arrivata in trasmissione con un cospicuo Ritardo, ...