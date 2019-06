meteoweb.eu

(Di domenica 9 giugno 2019) Due, marito e moglie, sonooggi in unche si è sviluppato all’interno della loro abitazione a Marcon (Venezia). Le vittime, un uomo di 87 anni e la moglie di 86, sono rimaste intrappolate nella villetta in cui abitavano. Il rogo si è scatenato intorno alle cinque e mezza del mattino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, una volta entrati, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei due entrambi pensionati. Vigili del fuoco e carabinieri indagano sulle cause dell’. L'articoloin un’abitazione:dueMeteo Web.

rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Venezia, incendio in un'abitazione: morti due anziani coniugi #venezia - venezia_today : Venezia, incendio in un'abitazione: morti due anziani coniugi - TGCOM -