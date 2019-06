È realtà | lo sviluppatore di Divinity | Larian Studios | è al lavoro su Baldur' s Gate 3

eurogamer

(Di domenica 9 giugno 2019) Non sarà stato sicuramente il segreto meglio custodito al mondo, ma ora la notizia è ufficiale:, creatore degli splendidi giochi di ruolo di: Original Sin, sta lavorando a's3. È in sviluppo da un po' di tempo: ci stavano lavorando ancor prima dell'uscita di: Original Sin 2 nel settembre del 2017. Non sappiamo però ancora quando verrà pubblicato's3 e le uniche piattaforme di cui ha parlatosono il PC e, aspetta un attimo, anche il servizio in streaming dei sogni di Google, Stadia. L'abbiamo scoperto parlando con il fondatore die il direttore creativo Swen Vincke all'inizio della settimana. Gustatevi di seguito il trailer di annuncio di's3. Leggi altro...