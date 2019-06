Andrea Iannone e Giulia De Lellis è amore? Lei rompe il silenzio

Giulia de Lellis e Andrea Iannone fidanzati? La risposta ai fan e il sorriso imbarazzato Video : Giulia de Lellis e Andrea Iannone sono fidanzati? L'indiscrezione lanciata dal settimanale Spy sembra trovare le prime conferme. O meglio è arrivata una smentita che sa tanto di strategia...

Giulia De Lellis - smentisce di essere fidanzata con il pilota Andrea Iannone : Giulia De Lellis nelle scorse ore ha deciso di fare chiarezza in merito alla sua attuale situazione sentimentale. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata ospite in una discoteca romana. La De Lellis nel rispondere ad alcune domande dei fan, ha smentito di avere una relazione con Andrea Iannone. Le voci di un presunto flirt tra il pilota della MotoGp e l'influencer sono state state innescate dal settimanale Spy. Sulle pagine della rivista ...

Giulia De Lellis - smentisce di essere fidanzata con ilpilotaAndreaIannone : Giulia De Lellis nelle scorse ore ha deciso di fare chiarezza in merito alla sua attuale situazione sentimentale. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata ospite in una discoteca romana. La De Lellis nel rispondere ad alcune domande dei fan, ha smentito di avere una relazione con Andrea Iannone. Le voci di un presunto flirt tra il pilota della MotoGp e l'influencer sono state state innescate dal settimanale Spy. Sulle pagine della rivista ...

Andrea Iannone - sì o no? Giulia De Lellis rompe il silenzio : Giorni fa la fashion influencer è stata paparazzata insieme al campione di MotoGp (ed ex di Belen Rodriguez)

Giulia De Lellis e Andrea Iannone stanno insieme?/ Video - 'Non sono ancora fidanzata' : Giulia De Lellis e Andrea Iannone stanno insieme? Dopo le paparazzate la domanda di un fan, lei replica: 'Non sono ancora fidanzata'.

E' scoppiato l'amore! Giulia De Lellis e Andrea Iannone insieme a Lugano : È tutto vero... Andrea Iannone e Giulia De Lellis pare si stiano frequentando. Dopo il gossip lanciato dal settimanale Spy arrivano le prime foto della nuova coppia. È il blog di Isa & Chia a pubblicare uno scatto di Giulia e Iannone insieme, in un bar di Lugano. La De Lellis ha dunque momentaneamente lasciato Verona, la città dove vive da anni, per un weekend in Svizzera, dove abita il pilota di Motogp. --I due sono stati prima ...

Giulia De Lellis e Andrea Iannone insieme a Lugano : è amore : Andrea Iannone è il nuovo fidanzato di Giulia De Lellis? Ultime news È tutto vero: Andrea Iannone e Giulia De Lellis si stanno frequentando. Dopo il gossip lanciato dal settimanale Spy arrivano le prime foto della nuova coppia. È il blog di Isa & Chia a pubblicare uno scatto di Giulia e Iannone insieme, in […] L'articolo Giulia De Lellis e Andrea Iannone insieme a Lugano: è amore proviene da Gossip e Tv.

Giulia De Lellis e Andrea Iannone paparazzati a Lugano : primo scatto del presunto flirt : Il gossip che ha lanciato "Spy" ieri, inizia ad avere le prime conferme: Giulia De Lellis e Andrea Iannone si stanno frequentando. Il primo scatto che ritrae i due ragazzi insieme, è stato realizzato di nascosto da una fan in un bar di Lugano: l'influencer, dunque, ha raggiunto il pilota nella città dove risiede dopo aver portato a termine gli impegni di lavoro che l'hanno tenuta a Roma per oltre una settimana. A riprova del fatto che siano ...

Giulia De Lellis e Andrea Iannone - il gossip dell'anno : Belen Rodriguez dimenticata? : Dopo la fine della storia con Andrea Damante sembra proprio che Giulia De Lellis abbia trovato un nuovo amore. A farle voltare pagina sarebbe stato il campione di moto Gp e ex fidanzato di Belen Rodriguez Andrea Iannone. È il settimanale Spy il primo a parlare della passione che è esplosa tra il pil

Giulia De Lellis a Andrea Iannone Fidanzati! : Giulia De Lellis e Andrea Iannone si stanno frequentando ed una love story tra i due sembra imminente. Ecco tutti gli indizi sul gossip estivo dei due personaggi! Una nuova coppia si appresta a smuovere il gossip estivo. Si tratta di due personaggi che, per un motivo o per l’altro, riescono sempre a catalizzare l’attenzione, con conseguente crescita dei followers sulle rispettive pagine social. Stiamo parlando di Giulia De Lellis e ...

«Andrea Iannone e Giulia de Lellis la nuova coppia dell’estate». È lei la nuova fiamma dell’ex fidanzato di Belen? : «Andrea Iannone e Giulia de Lellis la nuova coppia dell’estate». È lei la nuova fiamma dell’ex fidanzato di Belen? «Che cosa sta bollendo in pentola tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis? “Spy” in edicola da domani vi svela tutti i retroscena della passione che è esplosa tra il pilota di moto, ex fidanzato di Belen Rodriguez, e la influencer, che si è definitivamente allontanata da Andrea Damante». È l’anteprima lanciata dal ...

«Andrea Iannone e Giulia de Lellis la nuova coppia dell'estate». È lei la nuova fiamma dell'ex fidanzato di Belen? : «Che cosa sta bollendo in pentola tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis? ?Spy? in edicola da domani vi svela tutti i retroscena della passione che è esplosa tra il pilota di...

Il nuovo amore di Giulia De Lellis è Andrea Iannone! : Giulia De Lellis sta vivendo un periodo molto produttivo. A livello professionale, la ragazza sta facendo passi da gigante. Uscita da Uomini e Donne nel 2016 è diventata un’influencer, forse la più famosa tra le italiane, e ha lavorato a numerose collaborazioni con diversi marchi importanti. Un gran trionfo non solo sui social, ma anche in televisione. Ha partecipato al Grande Fratello Vip, arrivando in finale, è stata ospite in più ...

Giulia De Lellis - addio ad Andrea Damante : il nuovo amore è Andrea Iannone - l’indiscrezione : Chi aveva esultato per il riavvicinamento, che sembrava davvero procedesse per il meglio, tra Giulia De Lellis e Andrea Damante deve frenare bruscamente l’entusiasmo. Sempre di un Andrea si tratta, ma secondo quel che riporta Spy nel numero in edicola venerdì 7 giugno, il nuovo flirt della ex corteggiatrice di Uomini e donne sarebbe Andrea Iannone. L’incontro tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis “Che cosa sta bollendo in ...