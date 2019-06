VIDEO GP Canada F1 2019 | prove libere 3 | highlights e sintesi Ferrari davanti a tutti

VIDEO F1 - GP Canada 2019 : una marmotta attraversa la pista durante le prove libere! Latifi la schiva : Curioso siparietto nelle FP2 del GP del Canada, valido per il Mondiale di F1: mentre le prove libere erano in pieno svolgimento una marmotta ha attraversato la pista, venendo schivata per poco dal pilota di casa Nicholas Latifi, che stava effettuando la sessione con la Williams. UNA marmotta attraversa LA pista NELLE FP2 DEL GP DEL Canada DI F1 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra ...

VIDEO F1 - GP Canada 2019 - Toto Wolff : "Non è solo la Power Unit 2 che fa essere veloci" : Al termine delle FP1 del GP del Canada, valido per il Mondiale di F1, Toto Wolff ha parlato della novità in casa Mercedes, che sul circuito di Montreal porta la Power Unit 2: "Non è solo la Power Unit 2 che fa essere veloci, ma c'è ancora un piccolo divario con la Ferrari". Toto Wolff PARLA DELLA Power Unit 2 NEL GP DEL Canada DI F1

VIDEO Sebastian Vettel - GP Canada 2019 : "Il gap dalla Mercedes resta importante" : Anche se ha ottenuto il secondo tempo al termine delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio del Canada 2019 di Formula Uno, Sebastian Vettel rimane decisamente cauto in vista del sabato di Montreal. Il tedesco, infatti, spiega ai microfoni di Sky Sport che la Ferrari accusa ancora un notevole gap nei confronti della Mercedes che, quindi, si sarebbe nascosta nella prima giornata di lavoro e che oggi servirà un salto di qualità

VIDEO Charles Leclerc - GP Canada 2019 : "La Mercedes resta davanti - possiamo sfruttare il nostro motore" : Si apre con il sorriso per Charles Leclerc il sabato del Gran Premio del Canada di Formula Uno. Il pilota monegasco, infatti, spiega di avere trovato buona fiducia con la sua Ferrari, specialmente passando dalla prima sessione di prove libere alla seconda. La SF90 ha dimostrato di avere buon ritmo sul fronte gara e velocità sul giro secco, ma come spiega il classe 1997 sarà ancora una volta la Mercedes la vettura da battere nel corso delle

VIDEO F1 - GP Canada 2019 : le differenze tra Ferrari e Mercedes a livello tecnico : Il Mondiale 2019 di Formula Uno sta mettendo in mostra una Mercedes stellare e una Ferrari sempre in rincorsa. Le due vetture sono nate, e sono state sviluppate, con filosofie completamente differenti. Anche per quanto visto in Canada in questo venerdì, infatti, le Frecce d'argento e le Rosse hanno due concezioni completamente opposte sia a livello di aerodinamica, sia di struttura dei flussi. Andiamo quindi a conoscere nel dettaglio tutte

VIDEO Highlights prove libere GP Canada F1 : Ferrari da doppietta nelle FP2 ed Hamilton va a muro : La Ferrari ha concluso davanti il secondo turno di prove libere 2 del GP del Canada, settimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Montreal (Canada), le Rosse hanno occupato i primi due posti con il monegasco Charles Leclerc e il tedesco Sebastian Vettel. In terza posizione la Mercedes del finlandese Valtteri Bottas, decisamente performante sul passo gara. Piccolo contrattempo per Lewis Hamilton: il britannico delle Frecce

VIDEO F1 - GP Canada 2019 : nelle FP2 Charles Leclerc precede Sebastian Vettel e Valtteri Bottas : Ferrari davanti a tutti nelle FP2 del GP del Canada, valido per il Mondiale di F1, con Charles Leclerc a precedere il compagno di squadra Sebastian Vettel. Al terzo posto la Mercedes di Valtteri Bottas. Indietro Lewis hamilton, che è andato a toccare con la posteriore destra uno dei muretti del circuito Gilles Villeneuve, rovinando la sua Mercedes e dovendo così terminare anzitempo le prove libere. LA CLASSIFICA AL TERMINE DELLE FP2 DEL GP DEL