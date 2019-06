Un passo dal cielo 5 torna a settembre | Liotti aggiorna su trama e novità

Sampdoria - Pioli ad un passo dalla panchina : intanto arriva un nuovo acquisto [DETTAGLI] : CALCIOMERCATO Sampdoria – La Sampdoria ha raggiunto l’intesa con il nuovo allenatore: sarà Stefano Pioli a guidare i blucerchiati nella prossima stagione. Lunedì, dopo l’incontro tra Ferrero e Giampaolo, che sancirà il divorzio dall’allenatore di Bellinzona, arriverà la firma. La dirigenza della Sampdoria avrebbe sondato i profili di Gattuso, Di Francesco e Liverani ma alla fine è stato scelto Pioli, ex allenatore ...

Colline del Prosecco a un passo dal riconoscimento Unesco : In molti l’avevano detto, un anno fa, che la ‘promozione’ del paesaggio del Prosecco nel World Heritage era solo rinviata. E’ oggi le Colline di Conegliano e Valdobbiadene hanno la strada spalancata verso l’inserimento nella Lista Unesco. Da Parigi è arrivata stasera l’attesa risposta dell’Icomos, l’organo consultivo dell’organizzazione Onu, che ha deciso di “raccomandare che le ...

Unesco - Colline del Prosecco a un passo dal riconoscimento : Unesco, Colline del Prosecco a un passo dal riconoscimento Via libera dell’Icomos, organo consultivo dell’organizzazione dell’Onu. Adesso si attende la riunione dei vertici in Azerbaigian per l’ingresso nella lista del patrimonio mondiale come paesaggio culturale Parole chiave: ...

NBA Finals 2019 : Toronto vince anche gara-4. Raptors ad un passo dal titolo - Golden State crolla ancora in casa : I Toronto Raptors sono ad un passo dalla storia. I canadesi espugnano ancora la Oracle Arena e vincono gara-4 delle NBA Finals 2019 per 105-92 contro i Golden State Warriors. Toronto è ad una sola vittoria da quello che sarebbe il suo primo titolo. Grande protagonista Kawhi Leonard, che chiude con una doppia doppia da 36 punti e 12 rimbalzi. Importantissimi anche i 20 punti, uscendo dalla panchina, di Serge Ibaka, che tira con il 75% dal campo ...

Mini bot - obiettivo dichiarato “pagare i debiti della pa”. Ma i mercati temono che sia il primo passo per uscire dall’euro : Per Mario Draghi non vale nemmeno la pena di parlarne, perché “o sono valuta, e quindi sono illegali, oppure sono debito, e dunque lo stock del debito sale”. Ma nei giorni scorsi è bastato che nel dibattito pubblico riemergesse la parola Mini bot per provocare sussulti contribuendo a spingere lo spread fino a quasi 300 punti. Eppure nella mozione approvata dalla Camera con voto bipartisan sono stati presentati come un innocuo ...

Minibot - un passo (pericoloso) verso l'uscita dell'Italia dall'euro : Moody's: primo passo verso la creazione di una valuta parallela. "O sono moneta, e allora sono illegali, oppure sono debito...

9 anni fa la nota a scuola “pensa troppo al basket” - Marco Spissu ad un passo dal sogno : la sua insegnante tifosa n°1 : Dalla nota della professoressa al sogno Scudetto: Marco Spissu in campo per la finale di Playoff di Serie A con una tifosa speciale in tribuna Sassari sta vivendo una favola speciale grazie alla squadra di basket maschile, che scenderà in campo per il titolo di campione d’Italia. La squadra guidata da Pozzecco ha liquidato in tre partite l’Olimpia Milano in semifinale, attendendo adesso di scoprire chi dovrà sfidare tra Cremona ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Cremona ad un passo dalla prima finale della propria storia - Venezia per pareggiare la serie : Si potrebbe conoscere già questa sera il nome dell’avversaria di Sassari nella finale per il titolo di campione italiano della serie A 2018-2019 di Basket maschile. Venezia e Cremona si affronteranno infatti nella quarta sfida della semifinale, in una partita nella quale alla formazione lombarda basterà un successo per scrivere la parola fine sulla serie e raggiungere un traguardo inedito per la propria storia. Il pubblico Veneziano proverà ...

Sblocca cantieri - telefonata Salvini-Di Maio. Governo a un passo dall’accordo Video : In mattinata telefonata distensiva Salvini-Di Maio. Il premier: «Quello della Lega è un emendamento che mette in discussione tutto un impianto». Garavaglia: «Non serve una relazione tecnica del Governo»

Grey’s Anatomy 15 su Fox Life a un passo dal finale di stagione negli episodi del 3 e 10 giugno : trame e promo : Grey's Anatomy 15 su Fox Life si avvia verso il finale di stagione con gli episodi in onda a giugno: la programmazione italiana del medical drama, in esclusiva sul canale 114 di Sky, sta per concludersi con gli ultimi tre appuntamenti. I medici del Grey Sloan Memorial Hospital, a un passo dal finale di stagione che negli Stati Uniti è andato in onda il 16 maggio, si ritrovano alle prese con una serie di dichiarazioni d'amore tra un caso ...

Inter scatenata sul mercato : Lukaku - a un passo dal sì. E Mauro Icardi che fa? : L'Inter è sempre più vicina a Romelu Lukaku, il bomber dello United che Conte vuole fortemente per prendere il posto di Mauro Icardi nella sua nuova Inter. Sfruttando il rapporto preferenziale con l' agente del giocatore Federico Pastorello, Marotta ha già trovato un accordo economico con l' attacca

LIVE Hellas Verona-Cittadella 2-0 - Finale Play-off Serie B in DIRETTA : Di Carmine segna di tacco e porta il Verona ad un passo dalla Serie A! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Finale di ritorno dei Play-off promozione della Serie B di calcio: Hellas Verona e Cittadella hanno di fronte altri 90′ (o forse di più…) prima che una delle due formazioni possa festeggiare la salita nella massima Serie italiana. Il Cittadella ha superato nel primo turno lo Spezia, poi ha ribaltato il pronostico nella semiFinale contro il Benevento, mentre l’Hellas, che ...

L’ecuadoriano Richard Carapaz è a un passo dalla vittoria del Giro d’Italia : Il ciclista spagnolo Pello Bilbao ha vinto la ventesima e penultima tappa del Giro d’Italia, 194 chilometri da Feltre al passo Croce d’Aune. Bilbao ha battuto in volata il connazionale Mikel Landa, con cui è arrivato al traguardo dopo una tappa costituita

Giro d’Italia – Carapaz ad un passo dalla vittoria - Nibali e Landa fanno fuori Roglic : la nuova classifica generale : Carapaz si conferma maglia rosa e si assicura la vittoria della 102ª edizione del Giro d’Italia: la nuova classifica generale della Corsa Rosa E’ andato in scena oggi l’ultimo tappone di montagna del Giro d’Italia 2019: i ciclisti hanno affrontato percorso tosto e difficile, decisivo per questa 102ª edizione che sta volgendo ormai al termine. Vincenzo Nibali non è riuscito nel tentativo di accorciare le distanze ...