Quanti soldi sono “abbastanza soldi”?

Roland Garros 2019 - il montepremi : Quanti soldi ha guadagnato Rafael Nadal battendo Roger Federer? Tutte le cifre per vincitore e finalisti : Rafael Nadal ha sconfitto Roger Federer in tre rapidissimi set durante la semifinale del Roland Garros 2019, lo spagnolo ha letteralmente surclassato il Maestro con una facilità imbarazzante e si è così qualificato alla Finale del secondo Slam stagionale: domenica 9 giugno (ore 15.00) il mancino di Manacor sarà nuovamente sulla terra rossa di Parigi con l’obiettivo di alzare al cielo il trofeo per la dodicesima volta in carriera. Il ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Quanti soldi guadagnano le giocatrici dell’Italia? Stipendi miseri - non c’è il professionismo : L’Italia parteciperà ai Mondiali 2019 di Calcio femminile che andranno in scena in Francia dal 7 giugno al 7 luglio, la nostra Nazionale tornerà a giocare una rassegna iridata dopo addirittura venti anni di assenza: nel 1999 ci fermammo al primo turno (1 vittoria, 1 pareggio, 1 sconfitta), questa volta la speranza è quella di essere la mina vagante del torneo con l’obiettivo di passare la fase a gironi e di andare il più avanti ...

Golden Gala 2019 - il montepremi. Quanti soldi guadagnano i vincitori all’Olimpico di Roma? : Questa sera andrà in scena il Golden Gala 2019, quarta tappa della Diamond League di atletica leggera: si preannunciano grande pubblico e spettacolo di altissimo livello allo Stadio Olimpico di Roma dove alcuni dei più grandi campioni al mondo si sfideranno per la vittoria. Un successo nella nostra Capitale impreziosisce il palmares di un atleta ma permette anche di aumentare il conto in banca visto che imporsi in una gara consegna un assegno da ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Quanti soldi guadagnano le calciatrici? La classifica delle più ricche : confronto impari con gli uomini : Sale l’attesa per i Mondiali 2019 di Calcio femminile che si disputeranno in Francia dal 7 giugno al 7 luglio, la rassegna iridata si preannuncia estremamente spettacolare e avvincente con le migliori giocatrici del Pianeta pronte a darsi battaglia per la conquista del riconoscimento più prestigioso. Molti storceranno il naso perché considerano questo sport esclusivamente maschile, nulla di più sbagliato: le ragazze interpretano benissimo ...

Tennis - Fabio Fognini in top 10 : Quanti soldi ha guadagnato? Sfondato il muro dei 13 milioni di dollari! : 344 vittorie e 291 sconfitte, 9 titoli in carriera, da lunedì prossimo sarà il nuovo numero 10 al mondo: sono questi i numeri di Fabio Fognini che oggi è riuscito ad accedere alla top ten del ranking ATP grazie alla sconfitta di Stanislas Wawrinka contro Roger Federer al Roland Garros, torneo in cui il ligure si è spinto fino agli ottavi di finale venendo sconfitto da Alexander Zverev. Il 31enne ha inseguito a lungo l’ingresso nelle prime ...

Quanti soldi guadagna Richard Carapaz? Stipendio bassissimo per il vincitore del Giro d’Italia - arriva l’offerta milionaria del Team Ineos : Richard Carapaz è indubbiamente il ciclista del momento, ieri ha vinto il Giro d’Italia al termine di tre settimane condotte da grande protagonista ed è entrato in una nuova dimensione: a 26 anni ha alzato al cielo il Trofeo Senza Fine e ha conquistato il primo Grande Giro della carriera in maniera inattesa, stupendo tutti gli addetti ai lavori e anche i piani alti della sua squadra che per la Corsa Rosa avevano puntato su Mikel Landa. La ...

Giro d’Italia – Quanti soldi ha guadagnato Vincenzo Nibali? Lo Squalo si consola con un bel gruzzoletto : Il corridore della Bahrain-Merida ha chiuso al secondo posto il Giro d’Italia 2019, un piazzamento d’onore che gli ha permesso di guadagnare una bella cifra in denaro Secondo posto assoluto per Vincenzo Nibali al termine del Giro d’Italia 2019, lo Squalo ha chiuso con un minuto e quattro secondi di ritardo da Richard Carapaz, riuscito a difendere la Maglia Rosa fino all’Arena di Verona. Fabio Ferrari/LaPresse Un ...

Giro d’Italia 2019 - Vincenzo Nibali secondo : Quanti soldi ha guadagnato lo Squalo? Bella somma di consolazione : Vincenzo Nibali ha conquistato il secondo posto nel Giro d’Italia 2019, lo Squalo si è dovuto accontentare della piazza d’onore a 1’05” da Richard Carapaz: il siciliano sale sul podio di una grande corsa a tappe per l’undicesima volta in carriera confermandosi un fuoriclasse di assoluto rilievo, uno dei migliori ciclisti in circolazione a livello mondiale. Il capitano della Bahrain-Merida non è riuscito ad alzare al ...

Giro d’Italia 2019 - Quanti soldi ha guadagnato Richard Carapaz? Il vincitore gioisce con una cifra di lusso! Tutto il montepremi : Richard Carapaz ha vinto il Giro d’Italia 2019, l’ecuadoregno si è confermato come la grande rivelazione e oggi è salito sul gradino più alto del podio a Verona. Il 26enne ha compiuto un’impresa eroica e ha regalato una gioia incredibile a un’intera Nazione, l’alfiere della Movistar ha concluso con 1’05” di vantaggio su Vincenzo Nibali e ha così conquistato il primo Grande Giro della sua carriera. Il ...

Giuseppe Conte - il "regalino" al suo staff : Quanti soldi (nostri) ha fatto spendere per 150 nuovi pc : Al premier Giuseppe Conte non manca l'ottimismo. Nonostante in tanti lo considerino ormai con un piede fuori da Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio ha deciso di "regalare" ai propri collaboratori 150 nuovi pc portatili di ultima generazione. L'acquisto, disposto il 12 aprile attraverso il Dip

Volley - Champions League 2019 : Civitanova e Novara in trionfo - Quanti soldi hanno guadagnato le squadre? Assegno di lusso! : L’Italia della pallavolo si è presa l’Europa, Civitanova e Novara hanno vinto le rispettive Champions League (maschile e femminile) surclassando lo Zenit Kazan e Conegliano. La Lube e l’Igor fanno festa alla Max Schemling Halle di Berlino, riportano il tricolore sul Tetto del Vecchio Continente e chiudono la stagione col botto alzando al cielo il trofeo più importante: i biancorossi hanno firmato l’impresa detronizzando ...

Daniele Luttazzi - cifre da delirio : Quanti soldi chiede per tornare in Rai : Diciamo che, visto il caso di Fabio Fazio, questo non è il periodo migliore per chiedere cifre da capogiro alla Rai. Come scrive Repubblica, Daniele Luttazzi chiede 100 mila euro a puntata. Il rientro di Daniele Luttazzi in Rai trova un altro ostacolo: il compenso preteso dal comico. La cifra è dav

Meghan Markle e Harry - il royal baby è una benedizione : Quanti soldi ha vinto la nonnina inglese : Tra tante polemiche su Meghan Markle e Harry, qualcuno in Inghilterra ha gioito più di altri. Si tratta di una nonna britannica, che come da tradizione ha scommesso qualche sterlina sul futuro nome del royal baby, indovinandolo e vincendo. Un colpo di genio, visto che per settimane il sesso del nasc

Giro d’Italia 2019 : tutto il montepremi. Quanti soldi guadagnano i ciclisti? Cifre di lusso per la maglia rosa! : Ufficializzato il montepremi per il Giro d’Italia 2019 che sarà di 1,5 milioni di euro tondi tondi. Si tratta dunque della stessa cifra dell’anno scorso, non ci sono stati incrementi da parte degli organizzatori che fecero già uno sforzo importante dodici mesi fa quando innalzarono la borsa del 10%. Il vincitore della Corsa Rosa guadagnerà 265mila euro, sono previsti premi per i primi 20 della classifica generale oltre a lauti ...