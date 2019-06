Matteo Salvini e Luigi Di Maio | sondaggio Pagnoncelli | Il prezzo della rissa

Giancarlo Giorgetti avverte Matteo Salvini : "Le leadership sono cicliche - dovrà aggiustare la rotta" : "Si stanno verificando le condizioni perché questo governo duri" ora che i due vicepremier "si stanno incontrando e finalmente si stanno parlando". Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, è intervenuto al convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria e h

Roma Pride in marcia contro i passi indietro. Con un nemico : Matteo Salvini : Il coro “Odio la Lega” e un ‘santino’ con una madonna in trono che schiaccia sotto il piede il volto del ministro dell’Interno Matteo Salvini; su un cartello il vicepremier è raffigurato truccatissimo, mentre su un carro il logo della Lega è tramutato in ‘Lega Pop - prima le italiane’. Madrina della manifestazione quest’anno è Porpora Marcasciano, fondatrice del Mit, Movimento ...

Matteo Salvini - trionfo sui migranti : "Drastico calo delle richieste di asilo e degli sbarchi fantasma" : Porti chiusi e Italia blindata. "Complice la drastica diminuzione degli arrivi, dal primo gennaio al 31 maggio 2019, le richieste di asilo sono state 15.014 contro le 28.901 di un anno fa (calo del 48,05%)". A renderlo noto il Viminale, ricordando che le istanze pendenti al 31 maggio 2019 sono 64.21

Matteo Salvini : "Fare il rapinatore ora è più difficile". Quante volte era stato assalito il tabaccaio : "Ero stremato, non ce la facevo più". Per tutti a Ivrea è solo Franco, l'uomo che da trent'anni gestisce il bar tabacchi Winner Point. Ma ad oggi è il tabaccaio che ha aperto il fuoco dopo l'ennesimo tentativo di rapina, il settimo per la precisione: "La pistola è mia, non è l'unica che ho. Sono tut

La scommessa di Matteo Salvini e Luigi Di Maio : Che ripercussioni avrà sulla stabilità dell'alleanza di governo la probabile apertura di una procedura di infrazione per deficit eccessivo da parte dell'Unione Europea? Ma soprattutto, dove porterà l'ennesima scommessa dei due vicepresidenti del Consiglio?Continua a leggere

Matteo Salvini - il sondaggio non mente : la Lega frega Pd e Papa Francesco - dove pesca i voti decisivi : C' è quel passaggio del libro di Federico Rampini (ieri iscritto al Pci di Enrico Berlinguer, oggi editorialista di Repubblica) che spiega la cosa molto bene: «Vorrei che la sinistra smettesse di usare le oscillazioni dei mercati finanziari come una clava da calare con opportunismo su Lega e M5S. I

Matteo Salvini piega Luigi Di Maio : "Lo trovo giusto". M5s cede alla Lega due pesantissime poltrone : "Se ci fosse necessità di una squadra più compatta e di una revisione del contratto io sono disponibile". Matteo Salvini esce allo scoperto sul rimpasto e mette con le spalle al muro Giuseppe Conte e Luigi Di Maio, intervenendo in diretta a Pomeriggio 5 da Barbara D'Urso. Leggi anche: Sarà rimpasto,

Matteo Salvini e Giorgetti d'accordo sui minibot : stretta mortale per Conte - sfida a Draghi e Ue : "I minibot? Non sono una moneta ma ci stiamo ragionando". Il ministro dell'Interno Matteo Salvini fa fronte comune con il suo numero 2 nella Lega Giancarlo Giorgetti e lancia un messaggio diretto a Mario Draghi. Giovedì il presidente della Bce ha bocciato l'idea leghista (di Claudio Borghi) di pagar

Taylor Mega e Matteo Salvini - cosa li "lega"? - : Roberta Damiata Quattro chiacchere in amicizia tra l'influencer Taylor Mega e Matteo Salvini che si sono incontrati casualmente dietro le quinte di "Pomeriggio Cinque" Matteo Salvini incontra migliaia di persone al giorno, e a parte qualche selfie, sarebbe impossibile pubblicare tutti i video che le persone comuni gli chiedono di fare. Ma questa volta, dietro le quinte di "Pomeriggio 5", il suo incontro è stato assolutamente ...

Giancarlo Giorgetti e Matteo Salvini rilanciano i minibot : “Sono una soluzione possibile” : L'ipotesi dei minibot viene considerata una "soluzione possibile" dalla parte leghista del governo. Secondo il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, si tratta di "una proposta per accelerare i pagamenti, una delle possibilità, una delle soluzioni: ma la strada maestra è quella della crescita".Continua a leggere

Matteo Salvini - lezione all'Europa (e a Mattarella) : "50 migranti salvati - saranno a carico dei vescovi" : "L'unico modo di salvare vite è impedire le partenze". Per Matteo Salvini un'altra giornata intensa sul fronte migranti. Il ministro degli Interni prima risponde al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, secondo cui "il salvataggio di vite umane dà prestigio al nostro Paese". Poi annuncia un

Matteo Renzi attacca il governo : “Peggio di Salvini e Di Maio c’è solo Conte” : Matteo Renzi torna all'attacco del governo: "In molti mi chiedono: Matteo, ma secondo te cosa è più dannoso? La stagnazione economica di Di Maio o la regressione culturale di Salvini? Bella domanda. Se dovessi dare una risposta secca direi paradossalmente che peggio di Salvini e Di Maio c’è solo Conte".Continua a leggere

Matteo Salvini contestato a Novate Milanese - striscioni - urla e fischi al comizio del ministro : “Prima le persone” : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini è stato contestato da un gruppo di persone durante il suo comizio a Novate Milanese, poco fuori il capoluogo lombardo. I contestatori si sono presentati fuori dalla struttura per far sentire il loro pensiero contrario a quello del leader della Lega L'articolo Matteo Salvini contestato a Novate Milanese, striscioni, urla e fischi al comizio del ministro: “Prima le persone” proviene da Il ...