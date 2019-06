M5s | Luigi Di Maio incontra Beppe Grillo | “Serve sostegno di tutti | torneremo più forti

Matteo Salvini piega Luigi Di Maio : "Lo trovo giusto". M5s cede alla Lega due pesantissime poltrone : "Se ci fosse necessità di una squadra più compatta e di una revisione del contratto io sono disponibile". Matteo Salvini esce allo scoperto sul rimpasto e mette con le spalle al muro Giuseppe Conte e Luigi Di Maio, intervenendo in diretta a Pomeriggio 5 da Barbara D'Urso. Leggi anche: Sarà rimpasto,

Gianluigi Paragone sparito dai radar M5s dopo la rivolta contro Luigi Di Maio : la mossa di Casaleggio : Appena hanno provato ad alzare la testa contro il loro vicepremier Luigi Di Maio, i grillini GianLuigi Paragone e Alessandro Di Battista hanno subito dovuto riabbassarla. Ci hanno pensato Davide Casaleggio e Beppe Grillo a fargliela abbassare, attraverso la farsa del voto sulla piattaforma Rousseau,

Governo - incontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini a Palazzo Chigi. Fonti M5s : “Positivo e proficuo” : incontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini a Palazzo Chigi intorno alle 16. Il leader della Lega ha lasciato il suo appartamento romano intorno alle 15.30 dicendo che sarebbe andato al Viminale e invece si è recato a Palazzo Chigi, per un colloquio con il leader M5s. Al termine dell’incontro entrambi hanno lasciato la sede della presidenza del Consiglio, circa un’ora dopo, senza rilasciare dichiarazioni. Di Maio è atteso a Campobasso. Secondo ...

Luigi Di Maio - rivolta interna. Retroscena sui ministri M5s : terrore puro - telefonate disperate a Grillo : Il rimpasto fa paura ai grillini tanto quanto a Luigi Di Maio fa paura la caduta del governo. E così il vicepremier è disposto a tutto pur di rimanere attaccato alla gonna di Matteo Salvini. Il ministro del Lavoro non ha negato la possibilità di una "revisione di poltrone": far cadere le teste di al

Davide Casaleggio si muove per il voto - caos nel M5s : perché Luigi Di Maio ha le ore contate : C'è una partita nella partita ed è tutta interna. Il Movimento 5 Stelle, dopo la batosta delle elezioni europee, non può tornare alle urne. Lo sa bene Luigi Di Maio che sembra pronto a tutto pur di assecondare l'alleato leghista. Così facendo, però, il leader pentastellato impone ai suoi un dietrofr

Luigi Di Maio - incontro al Quirinale con Sergio Mattarella : il M5s vuole che il governo vada avanti : Luigi Di Maio è stato ricevuto da Sergio Mattarella al Quirinale dopo il discorso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte con il suo ultimatum al governo. L'incontro non era stato prefissato e il vicepremier cinque stelle è salito al Colle per confermare la volontà del Movimento di andare avanti

M5s - cresce la fronda anti-Lega di Roberto Fico - Luigi Di Maio teme il ribaltone : Roberto Fico a Luigi Di Maio che gli chiedeva delle sue intenzioni dopo la dichiarazione durante la festa della Repubblica sui rom e sugli immigrati lo ha detto molto chiaramente: "Ho solo affermato i valori della Repubblica e della Costituzione. Non possiamo cedere ancora alla Lega, altrimenti il M

Luigi Di Maio risponde a Conte e sfida Salvini : "Fiducia nel premier - stop agli attacchi ai ministri M5s" : Ha risposto un'ora e mezza dopo, Luigi Di Maio. Il leader del M5s ha scelto Facebook per replicare a Giuseppe Conte e alla sua richiesta di fiducia, mentre Matteo Salvini lo aveva fatto alle 19.10 via Twitter. Piccolo dettaglio, non marginale: non è previsto alcun incontro a tre tra il premier e i s

Luigi Di Maio contro Roberto Fico : "Si è venduto al Pd?" - il sospetto che agita il M5s : Parole completamente fuori luogo. Parole pesantissime, quelle di Roberto Fico che dedica il 2 giugno, festa della Repubblica, a immigrati e rom. Una chiara provocazione a Matteo Salvini e alla Lega in un momento difficilissimo per il governo. Una provocazione piovuta poco dopo l'invito di Luigi De M

M5s peggio del Pd - ecco tutte le correnti : Luigi Di Maio destinato al fallimento : Diversità, come no. M5S ha ereditato tutti i tic tipici dei partiti della Prima e della Seconda Repubblica. Uno su tutti è il correntismo. Quando tutto va bene sono uniti. Appena le cose si mettono storte, nel Movimento emergono le divisioni. Organizzate più o meno strutturalmente in correnti. Di ba

Luigi Di Maio fa infuriare Conte - il suo fedelissimo si sfoga : "Colonnelli incapaci" - guerra dentro il M5s : Alla fine Luigi Di Maio è riuscito nell'impresa di far infuriare tutti. Giovanni Tria, ministro dell'Economia accusato di aver brigato con la Lega in solitaria per scrivere la bozza (poi risultata una bufala) della risposta del governo all'Unione europea. Il premier Giuseppe Conte, che non può veder

Luigi Di Maio capo dimezzato del M5s - Pietro Senaldi : "Perché fallirà anche da vice-Salvini" : Di Maio è stato confermato capo (dimezzato) di M5S dai disperati che frequentano la piattaforma della Casaleggio Associati. C' era da aspettarselo, Gigino ha fallito e il Movimento di chi non ha né arte né parte e ha come elemento qualificante del proprio programma lo stipendio a chi non fa nulla, l

Luigi Di Maio : "La risposta alla Ue scritta da Lega e Tria - M5s non sa nulla". Ufficiale : Salvini comanda : "La lettera preparata dal ministro Giovanni Tria con la Lega? Il M5S non ne sa nulla". Luigi Di Maio, capo del Movimento 5 Stelle e ministro di Sviluppo e Lavoro, certifica di fatto la "presa del potere" di Matteo Salvini, che ha imposto la linea al governo sulla risposta alla lettera di richiamo in

Inizia la riorganizzazione del M5s - Luigi Di Maio annuncia : “Arrivano due nuovi probiviri” : Inizia la riorganizzazione interna del Movimento 5 Stelle annunciata dal capo politico Luigi Di Maio: Riccardo Fraccaro e Nunzia Catalfo si sono dimessi da probiviri. I loro sostituti, fa sapere lo stesso Di Maio, saranno scelti con una votazione online, così "come previsto dallo statuto". L'obiettivo è quello di individuare due figure che si possano dedicare a questo incarico "a tempo pieno".