LIVE Djokovic-Thiem 2-6 6-3 5-7 | Roland Garros 2019 in DIRETTA | l’austriaco torna in

(Di sabato 8 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-7 SET: l’austriaco trafigge di nuovoproiettato ancora una volta verso la rete, riin vantaggio vincendo questo terzo parziale! Vantaggio, quarto set point: DIFESA SPETTACOLARE DELL’AUSTRIACO! Si difende da un paio di dritti del serbo in maniera incredibile, poi lo passa con il rovescio 40-40, 6a parità: ace centrale dia 194 km/h, la più efficace maniera possibile per salvarsi Vantaggio, terzo set point: fuori il dritto in uscita dal servizio di, non si ferma l’altalena di emozioni di questo finale di set 40-40, 5a parità: prima esterna di, risposta fuori di. Il serbo stavando a rete. Vantaggio, secondo set point: ancora un brutto errore di, che spedisce il dritto in rete 40-40, 4a parità: difficile comprendere la scelta del ...

