F1 oggi | GP Canada 2019 | orari di FP3 e Qualifiche Programmazione tv su SKY e TV8

(Di sabato 8 giugno 2019), alle ore 20.00 italiane, andranno in scena ledel GP del, settima prova del Mondialedi F1. Sul tracciato di Montreal si apre la caccia alla pole position. Le Mercedes, reduci dai sei successi in altrettante gare, sono pronte a dominare ancora una volta ma le Ferrari cercheranno di rendere più complicata l’opera al britannico Lewis Hamilton e al finlandese Valtteri Bottas. Il tedesco Sebastian Vettel e il monegasco Charles Leclerc dovranno inventarsi qualcosa per essere all’altezza dei rivali, avendo come obiettivo vero e proprio la seconda fila. Si prospetta una grande spettacolo. Di seguito ladelladel GP delche godranno della diretta televisiva in esclusiva di Sky Sport mentre su TV8 sarà possibile assistere IN CHIARO alle differite del time-attack e della corsa domenicale. Gliriportati tengono conto ...

