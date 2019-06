E3 2019 | in Star Wars Jedi Fallen Order sarete in grado di modificare la vostra spada

eurogamer

(Di sabato 8 giugno 2019) Come ormai sappiamo questa sera si è tenuto l'EA Play in cui sono state presentate alcune novità in casa Electronic Arts.Tra i titoli proposti abbiamo potuto dare uno sguardo all'esclusivo gameplay di. In queste ore stanno arrivando nuovi dettagli, tra cui la possibilità di personalizzare elsa e colore dellalaser.Come riporta PC GamesN, Respawn ha dichiarato che i giocatori saranno indila propria arma. "E' possibile trovare colori, impugnature e altri componenti diversi che modificano il design generale dellalaser. Certo, non aspettatevi di ottenere un laser rosso per un."Leggi altro...

