E3 2019 | in Star Wars Jedi Fallen Order i giocatori avranno accesso ad una nave che

(Di sabato 8 giugno 2019) Dopo aver mostrato un esplosivo video gameplay dedicato adurante gli EA PLAY, gli addetti ai lavori hanno speso qualche parola sulla Stinger Mantis, una specialecargo che il giocatore potrà utilizzare come hub centrale.Come riporta VG247, possiamo per certi versi paragonarla alla leggendaria Normandy di Shepard (Mass Effect), in quanto al suo interno presenterà una mappa galattica ed gli alloggi dell'equipaggio, sarà inoltre possibile personalizzarne la parte esterna. Secondo quanto riportato, ogni location (intesa come mondi) presenterà appositi spazi per riposare, riorganizzare l'equipaggiamento e conversare con i compagni di viaggio. Sullasaranno inoltre presenti alcune attività, tuttavia Respawn non ha svelato nulla al riguardo. Se volete saperne di più sul gameplay del titolo, di seguito potete trovare un inedito video dedicato....

