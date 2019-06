Calcio,Italia sul velluto in Grecia:0-3

Ad Atene un'convincente sommerge (0-3) unarivelatasi squadra modesta. Azzurri a punteggio pieno (tre vittorie) nel girone di qualificazione agli Europei 2020. Belotti torna titolare davanti. Gara a ritmo blando, ma l'fa la partita fin dall'inizio, greci inesistenti. Al 23' Belotti supera in velocità Manolas e mette un pallone facile facile per Barella che insacca. In contropiede,al 30' raddoppia Insigne con un destro a giro. Bonucci fa tris di testa (33'). Nella ripresa azzurri vicini al poker.(Di sabato 8 giugno 2019)