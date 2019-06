Calcio, Mancini: "Bravi dall'inizio"

"Siamo statifin dal primo minuto la gara abbiamo voluto giocarla così.La mia migliore Italia? La cosa importante è continuare a migliorare". Soddisfatto per il tris di Atene, Roberto, ai microfoni di 'RaiSport', trova comunque il pelo nell'uovo per stimolare i suoi a crescere: "Potevamo fare il quarto gol, abbiamo gestito troppo". E' passato un anno da quandoha preso le redini della Nazionale. "Siamo più avanti del previsto -afferma- e miglioriamo di partita in partita. Ma c'è molto da lavorare".(Di sabato 8 giugno 2019)