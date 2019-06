Video Olanda Inghilterra | 3-1 | | highlights e gol | Oranje in finale! | Nations league

Video Superbike - Highlights gara-2 GP Olanda 2019 : Alvaro Bautista suona l’undicesima sinfonia ad Assen : Alvaro Bautista è una furia. Lo spagnolo della Ducati ottiene l’undicesima vittoria consecutiva di manche nel Mondiale 2019 di Superbike , bissando il successo di gara-1 nella seconda run e dimostrando ancora una volta la propria superiorità. Niente da fare per la concorrenza ed una pagina di storia per la categoria delle derivate di serie è stata scritta. Alle sue spalle l’olandese Michael van der Mark (+4″688) sulla Yamaha e ...

DIRETTA SBK 2019/ Superbike streaming Video tv : prende il via gara 1! - Gp Olanda - : DIRETTA Sbk 2019 , Superbike streaming video e tv: oggi in programma gara -1 e gara -2 del Gp Olanda 2019 ad Assen, domenica 14 aprile,.

Video Superbike - nevica ad Assen! Gara-1 del GP d’Olanda rimandata : La neve non concede tregua ad Assen: la partenza di Gara-1 del GP d’Olanda valida per il Mondiale 2019 di Superbike, prevista per le ore 14.00 è stata dapprima rinviata alle ore 14.28 dopo una prima precipitazione, ma poi è stata ulteriormente spostata a causa di una seconda nevicata, di entità ancora maggiore, che al momento non consente agli organizzatori di stabilire l’orario di partenza. IL VIDEO DELLA FORTE nevicaTA IN CORSO AD ...