Smart working | impatto ambientale e vantaggi

(Di venerdì 7 giugno 2019) Si fa tanto parlare di, cone sche si porta dietro questa tendenza non più nuova e, ormai, in certi ambienti, quasi inarrestabile. Lasciamo agli addetti ai lavori, il valutare se dal punto di vista economico, questo nuovo modo di vivere il lavoro, possa essere positivo o negativo. Noi guardiamo il lato, l’che questo insieme di nuove abitudini ha sulla salute del nostro pianeta e sulla nostra salute. Il bilancio, in tal senso, è nettamente positivo e presto vedremo perché, da un punto di vista molto pratico. E’ una valutazione importante e che mette di buon umore che è attento all’ambiente, visto che loè sempre più diffuso anche in Italia. Arriviamo in ritardo, rispetto ad altri paesi, ma ora ci siamo, anche perché è stato riconosciuto dal punto di vista giuslavoristico e normativo. (altro…)...

