blogo

(Di venerdì 7 giugno 2019) Si muovono come pedine silenziosissime i tasselli che andranno a formare il prossimo palinsesto tv. Vi abbiamo già dato conto di alcune trasmissioni che vedremo in onda sulla nostra televisione, oggi ne aggiungiamo un altra. Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada in uno show d'autunno su) Anticipazioni sulla prossima stagione televisiva diconsu) pubblicato su TVBlog.it 07 giugno 2019 10:40.

_NicoloC_ : RT @tvblogit: Masked singer con Milly Carlucci su Rai1 (Anteprima Blogo) - tvblogit : Masked singer con Milly Carlucci su Rai1 (Anteprima Blogo) - SerieTvserie : Masked singer con Milly Carlucci su Rai1 (Anteprima Blogo) -