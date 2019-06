huffingtonpost

(Di venerdì 7 giugno 2019) In questi anni ci stiamo illudendo che la democrazia rappresentativa possa sopravvivere alle spinte populiste che rischiano di stravolgere il suo senso profondo.I nuovi leader, proprio nel nome del popolo sovrano, tendono a costruire un potere demagogico, accentratore, che disprezza regole e controlli e che, a tratti, sembra incompatibile con una corretta gestione del potere.Questo atteggiamento ricava gran parte della sua forza anche dagli straordinari cambiamenti di cui è stata oggetto la comunicazione di massa che, senza adeguate mediazioni, spinge i cittadini-popolo a seguire gli imbonitori e i loro messaggi semplici e disintermediati.Si propongono soluzione attraenti, si descrive una realtà alterata in cui le regole possono essere aggirate e in cui il governo, come un buon padre di famiglia, si occuperà dei figli cittadini, restituendo loro il mal tolto. Questa ...

AvvPaolaCatania : L'antidoto al sovranismo è l'istruzione - Paolosantagata5 : L'antidoto al sovranismo è l'istruzione - Paolosantagata5 : RT @HuffPostItalia: L'antidoto al sovranismo è l'istruzione -