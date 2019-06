J-Ax in tour con gli Articolo 31 | le date dei concerti

Beach volley - World tour 2018 Nanjing. Doppia sconfitta per le azzurre. Tra poco le sfide decisive per gli ottavi : Arriva un’altra Doppia sconfitta per l’Italia al femminile nella campagna cinese. Zuccarelli/Traballi e Barboni/Puccinelli perdono la semifinale del girone e dunque saranno costrette a vincere e anche in modo convincente la sfida per il terzo posto in programma tra poco per non lasciare subito il torneo 2 stelle di Nanjing. Zuccarelli/Traballi ritrovano, a una settimana di distanza, le cubane Maylen/Leyla e il risultato purtroppo non ...

tour de France 2019 - Geraint Thomas : “Quest’anno ci sarà molta più concorrenza - ma sono fiducioso” : Geraint Thomas sta completando l’avvicinamento verso l’appuntamento chiave della sua stagione: il Tour de France, in cui sarà chiamato a ripetere l’impresa dello scorso anno. Il gallese stupì tutti nel 2018, riuscendo a ribaltare le gerarchie nel Team Sky, mettendo in ombra Chris Froome e conquistando con grande autorità la maglia gialla. Alla prossima Grande Boucle Thomas correrà con la maglia della Ineos e l’obiettivo resta quello di salire ...

La Scuola di Musica Niccolò Paganini chiude l’anno con un tour nell’Altomilanese : Una maratona di concerti chiude l’anno di corsi della Scuola di Musica Niccolò Paganini. Dieci appuntamenti in poco meno di

Audi e One Ocean tour con Mauro Pelaschier : Dalla sua costituzione nel 2017, Audi supporta il programma di sostenibilità di One Ocean Foundation che mette al centro della propria mission l’uomo e la sua relazione con l’ambiente circostante, per difendere i mari dalle cause che ne compromettono la salute, con l’attivazione di interventi e soluzioni sostenibili. L’impegno di Audi Italia a fianco della Fondazione testimonia la fattiva collaborazione che da oltre 10 anni unisce il Marchio dei ...

1969 è il nuovo singolo di Achille Lauro che anticipa i concerti estivi e il tour nei club (testo) : 1969 è il nuovo singolo di Achille Lauro, disponibile in rotazione radiofonica da venerdì 7 giugno. Estratto dall'omonimo disco di inediti 1969, il nuovo singolo di Achille Lauro è stato realizzato in featuring con Boss Doms e Frenetik&Orang3. Dal sound rock scanzonato si apre con il ricordo del 20 luglio 1969, giorno in cui l’Apollo 11 fece il suo sbarco sulla Luna, metafora per descrivere il momento particolarmente sfortunato e propizio ...

Aleksandr Dugin in tour in Italia Il filosofo russo consigliere di Putin : E' il filosofo della perdita dell’Identità, del recupero della Tradizione, dei Soggetti Radicali contro l’One Word, lo stato globale. Insomma, il Marcuse del globalismo: punta il dito contro il consumatore bergogliano a una dimensione e l’europeo imbruttito, distratto dal melting pot della immigrazione. Segui su affarItaliani.it

tour de France 2019 - Vincenzo Nibali ci sarà ma non era d’accordo con la squadra. Lo Squalo avrebbe preferito la Vuelta : Vincenzo Nibali sarà una delle grandi stelle presenti al Tour de France 2019 che scatterà sabato 6 luglio da Bruxelles, lo Squalo ha deciso di cimentarsi con la Grande Boucle dopo l’infortunio subito lo scorso anno per colpa di un tifoso sull’Alpe d’Huez: c’è voglia di rivincita per il siciliano, reduce dal secondo posto al Giro d’Italia e desideroso di mettersi in mostra anche in terra transalpina. Ieri il 34enne ...

Il secondo posto al Giro e gli obiettivi al tour - Nibali ammette : “ho avuto tanti problemi - non è un risultato cattivissimo” : Nibali senza rimpianti: le parole dello Squalo dello Stretto dopo il secondo posto al Giro d’Italia 2019 E’ Richard Carapaz il vincitore della 102ª edizione del Giro d’Italia: l’ecuadoriano della Movistar ha conquistato la vittoria della Corsa Rosa 2019, lasciandosi alle spalle Nibali e Roglic, che nella cronometro di oggi è riuscito a superare Landa. LaPresse Un secondo posto che lascia un po’ di amaro in ...

Golf - European tour 2019 : Guido Migliozzi trionfa al Belgian Knockout! Secondo torneo vinto in tre mesi per il veneto : Guido Migliozzi colpisce ancora: al suo primo vero anno sull’European Tour, il ventiduenne di Vicenza, che ha formato il suo gioco a Padova, si laurea campione del Belgian Knockout. Si tratta del suo Secondo successo nel giro di poche settimane, dato che aveva già vinto il Kenya Open a metà marzo. Un risultato di grande valore, quello di Migliozzi, che contribuisce a mostrare la vitalità del Golf italiano alle spalle di Francesco ...

29 ragioni (una per ogni canzone del VascoNonStop tour) per cui amiamo il Komandante : Ieri sera, a San Siro, si è aperto il VascoNonStop 2019. Prima data delle 6 milanesi + 2 a Cagliari. E Vasco Rossi ha provato ancora una volta di essere la rockstar più longeva e amata che abbiamo in Italia. Sotto 29 ragioni come le 29 canzoni del concerto che celebra i suoi 29 anni a San Siro per cui il suo successo non smette di crescere. 1) Vasco ha un modo unico, tutto suo, di cambiare, ma al tempo stesso di rimanere fedele a e stesso e al ...

Giro d’Italia dolce-amaro per Nibali - ma lo Squalo si proietta già al tour de France con un’idea speciale : Nibali deluso per gli errori commessi durante questo Giro d’Italia, ma con la serenità di sempre si proietta al Tour de France Vincenzo Nibali è deluso per un Giro d’Italia che comunqnue concluderà sul podio per la sesta volta (11° podio della sua carriera in una grande corsa a tappe, scusate se è poco). Ha giocato sempre all’attacco, ma ha anche commesso l’errore decisivo nella tappa di Courmayeur quando Roglic gli ...

Giro d’Italia dolce-amaro per Nibali - ma lo Squalo si proietta già al tour de France con un’idea speciale : può : Nibali deluso per gli errori commessi durante questo Giro d’Italia, ma con la serenità di sempre si proietta al Tour de France Vincenzo Nibali è deluso per un Giro d’Italia che comunqnue concluderà sul podio per la sesta volta (11° podio della sua carriera in una grande corsa a tappe, scusate se è poco). Ha giocato sempre all’attacco, ma ha anche commesso l’errore decisivo nella tappa di Courmayeur quando Roglic gli ...

Giro d’Italia 2019 : sicurezza impotente contro la stupidità degli spettatori. Dopo Nibali al tour 2018 - oggi paga Miguel Angel Lopez : Il ciclismo è l’unico sport al momento che non richiede il pagamento di un biglietto per assistere alle gare dal vivo, qualcosa di davvero speciale che contribuisce a rendere questa disciplina fantastica e molto partecipata: quando passa una corsa riservata ai professionisti assistiamo a una marea di gente che affolla le strade, le rende così colorate, crea un’atmosfera commovente e spettacolare che contribuisce alla magia del ...

Beach volley - World tour 2019 Nantong. Zuccarelli/Traballi : altro stop al secondo turno : Un anno fa, proprio su questa sabbia, raggiungevano l’apice della loro breve carriera, oggi Agata Zuccarelli e Gaia Traballi devono rimandare il progetto di risalire la china nelle classifiche internazionali uscendo di scena per la seconda volta consecutiva dopo Aydin, al secondo turno di un torneo 5 Stelle, in questo caso quello di Nantong in Cina. Non è stata una marcia di avvicinamento semplice alla stagione agonistica, quello di ...