Giorgia Wurth difende Fausto Brizzi | “Ci sono anche uomini vittime”

Cinema e sesso - parla l’ex di Brizzi Giorgia Wurth : ragazze strumentalizzate : "Non voglio entrare nel merito dei fatti, perché si è espresso un giudice che ha ritenuto che il fatto non sussiste, quindi non voglio entrare nel merito. Quello che condanno e che ho trovato davvero pornografico è stata la comunicazione mediatica che è stata fatta. Il processo mediatico fatto, dove tutte queste ragazze, la maggior parte a volto coperto, non mi pare siano state tutelate, anzi le ho proprio sentite come strumentalizzate e mi è ...

