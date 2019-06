Geo_Matera_2019 | dal 12 al 14 giugno il convegno su Ambiente | Territorio e Recupero del

meteoweb.eu

(Di venerdì 7 giugno 2019) “Un evento in Basilicata in cui si evidenzierà la centralità della geologia nei processi di crescita e sviluppo sostenibile dei centri storici italiani prendendo come riferimento Matera definita ‘città geosito’. La conoscenza geologica delsi integra con risorse come energia, idrogeologia,del costruito e sicurezza del, in tal modo la geologia diventa imprescindibile nei processi di costruzione delle smart city”. Questo il commento di Raffaele Nardone, consigliere del Consiglio Nazionale dei Geologi in vista delitinerante “del Costruito” che avrà luogo dal 12 al 14in Basilicata. “Da qui – prosegue – nasce anche la necessità di sottolineare l’importanza della conoscenza geologica del sottosuolo in contesti urbani supportando le azioni di governo dele diventando così ...

bisealess9699 : RT @cngeologi: Dal 12 al 14 giugno 2019 si svolgerà in Basilicata il Convegno Itinerante Geo_Matera_2019: Ambiente, Territorio e Recupero d… - ladytoffe : RT @cngeologi: #Suolo, dal 12 al 14 giugno 2019 in #Basilicata il Convegno Itinerante Geo Matera 2019 - abruzzoom : RT @GuidoAlberto6: @abruzzoom Dal 12 al 14 giugno 2019 in #Basilicata il Convegno Itinerante Geo_Matera_2019: Ambiente, Territorio e Recupe… -