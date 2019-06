Ferraris | via ai lavori | si parte dal terreno di gioco

calcioefinanza

(Di venerdì 7 giugno 2019) Stadio– Lo stadio Luigidi Genova si rifà il look. In un vertice all’interno dell’impianto, il vicepresidente della Sampdoria Antonio Romei e l’a.d. del Genoa Alessandro Zarbano hanno concordato di far partire già quest’estate un rifacimento totale deldi, come da anni suggeriscono gli agronomi. Come spiega “Il Secolo … L'articolo, via ai: sidaldi

Mangorosso : ?? scarligamerluss: I #Minibot spiegati bene. via Gianluca Ferraris - g_ferraris : RT @straneuropa: Pensate ai 15 mila che hanno aperto negozi di simmil Cannabis legale, hanno assunto, investito e magari hanno pure acceso… -