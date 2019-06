Effetto Commisso | in casa Fiorentina torna l’entusiasmo | in 5000 al Franchi

calcioweb.eu

(Di venerdì 7 giugno 2019) Entusiasmo ritrovato in, dopo ‘l’ultima deludente stagione il club viola ha passato la mano ache adesso avrà il compito di riportare in alto la squadra, almeno in grado di lottare per le posizioni in Europa. Ed i tifosi sono già pazzi del nuovo presidente della, otre 5mila tifosi si sono dati appuntamento allo stadioriempiendo la tribuna per dare il benvenuto al neo proprietario. Bandiere, fumogeni, cori,è visibilmente commosso: “Vi voglio bene, l’emozione che provo adesso e’ piu’ forte di quella provata per la vittoria della Coppa del Mondo dell’Italia contro la Francia”. A fare gli onori diil sindaco Dario Nardella, in mezzo al campo, e Giancarlo Antognoni: “Ho consegnato questa maglia al presidente – ha detto Antognoni – con l’augurio che riesca ...

