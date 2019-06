Di Maio all' UE | Ok ai tagli | ma con margini per investimenti FCA-Renault

Renault-Fca - Di Maio a 24Mattino : “Operazione fallita per interventismo di Stato del governo francese” : “E’ l’interventismo di Stato che ha provocato il fallimento dell’operazione” Renault-Fca. Lo dice il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio a 24Mattino su Radio 24. “La Francia non ha fatto bella figura, noi anche se in contatto con Fca, abbiamo rispettato un’operazione di mercato. Neanche Renault è contenta dell’interventismo dello Stato francese. Se si fa mercato, una grande azienda parla con ...

Renault-Fca - Di Maio : “Operazione fallita a causa dell’interventismo della Francia Rimpasto? No - ora ministro politiche Ue” : “E’ l’interventismo di Stato che ha provocato il fallimento dell’operazione” Renault-Fca: “La Francia non ha fatto bella figura, noi anche se in contatto con Fca, abbiamo rispettato una operazione di mercato”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio a Radio 24 rispondendo a una domanda sull’assenza del governo italiano sul dossier. “Neanche Renault è contenta dell’interventismo ...

Di Maio : “Il Pd ha messo il bavaglio alle intercettazioni - non Berlusconi. Grazie a Spazzacorrotti ora nuove inchieste” : “Prima di questo governo si era messo il bavaglio alle intercettazioni, e non l’aveva fatto Berlusconi. Noi abbiamo sbloccato una norma e succede come in Umbria, in cui c’era un segretario di una partito che diceva ‘se ci ascoltassero, stiamo facendo un reato ogni 5 minuti sulla sanità’ e lo stavano ascoltando Grazie a un virus trojan e lo hanno arrestato”. A dirlo, in pazza a Campobasso per il ballottaggio, Luigi ...

Matteo Salvini - la frase sulle foto con Silvio Berlusconi che spiega la sua alleanza con Luigi Di Maio : Matteo Salvini non è solo il leader indiscusso della Lega, ma anche della comunicazione politica. E per esserlo il ministro dell'Interno fa conto su molti trucchi del mestiere: "Quando mi vedo nelle foto con gli altri leader del centrodestra, con Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, mi sembro vecchio

Ue - Brunetta : “Conte - Salvini e Di Maio? Dilettanti allo sbaraglio. E il povero Tria è in questa gabbia di matti” : “Procedura d’infrazione della Commissione Europea all’Italia? Sarebbe la prima per deficit e debito eccessivi dalla nascita dell’euro. E’ la bomba atomica delle procedure di infrazione, cioè riguarda il cuore della coerenza rispetto alla moneta unica. Il vero problema è che, rispetto a questa bomba atomica potenziale, il governo italiano si comporta come un manicomio, con tutto il rispetto per il manicomio”. ...

Luigi Di Maio : “No alla manovra correttiva - spiegheremo le nostre ragioni alla Ue” : Luigi Di Maio è chiaro: non ci sarà una manovra correttiva. Nelle trattative che si aprono ora fra Roma e Bruxelles, per evitare la procedura d'infrazione bisognerà spiegare le ragioni del governo su quanto fatto fino ad ora. "E sia ben chiara una cosa: questa trattativa non la devono fare i burocrati, ma deve passare anche per il Parlamento in modo tale da mettere tutti i paletti politici che servono per tutelare i cittadini".Continua a leggere

Ue : «Giustificata procedura per debito» Di Maio : «Quota 100 non si tocca» Fisco e pensioni : le 5 richieste Ue all’Italia : La Commissione europea compie il primo passo formale per l’avvio della procedura per deficit eccessivo nei confronti dell’Italia: «Le ultime misure prese dal governo capovolgono gli effetti positivi degli interventi passati»

Breadcrumbing gialloverde. Povero Di Maio - che si accontenta delle briciole : Povero Di Maio. Salvini gli fa Breadcrumbing e lui non lo sa, e allora spera, aspetta, s’illude che il nemico è passato, vinto, battuto e dietro la collina non ci siano che aghi di pino e silenzio e funghi, mentre ci sono infinite distese di rospi da ingoiare. Il Breadcrumbing è un modo di lasciare

La telefonata che allunga la vita a Giuseppe Conte : contatto Di Maio-Salvini - il grillino si inginocchia : Arriva il giorno del chiarimento. Più o meno. Matteo Salvini e Luigi Di Maio si sentono al telefono. Come succede in questi casi, gli staff diffondono notizia di un «colloquio cordiale». Insomma, non si sono sfanculati. E, di questi tempi, è già un passo avanti. Prima della telefonata Di Maio era sa