Barbra Streisand spende più di 100mila dollari per far clonare il suo amatissimo cane

ilgiornale

(Di venerdì 7 giugno 2019) Carlo Lanna L'amatodiè stato clonato e la foto condivisa su i social crea scompiglio e reazioni decisamente contrastantiha un amore incondizionato per i cani. Per lei sono come dei figli. Lo dimostra il sentimento che ha regalato per ben 14 anni alla sua dolce Samantha, un colton de talear, scomparso nel 2017. La cantante però non si è rassegnata a una vita senza la dolce Sammy, arrivando a pensare di farl’amata cagnolina. La stramba notizia è stata riportata da FoxLife. Quando Sammy era ancora in vita,ha fatto prelevare il DNA dele, da quell’operazione, sono nati due splendidi cani di razza: Miss Violet e Miss Scarlet che si sono uniti poi alla cuginetta della compianta Samantha. La vicenda è stata raccontata dalla stessain una serie di stories su Instagram, convivendo poi una foto ...

_SADCHEERLEADER : RT @BarbieXanax: Barbra Streisand ha fatto clonare il suo cane e l’altro giorno ha fatto una foto dei cloni in posa sulla tomba del cane or… - franciribolla : RT @BarbieXanax: Barbra Streisand ha fatto clonare il suo cane e l’altro giorno ha fatto una foto dei cloni in posa sulla tomba del cane or… - rjght_now : RT @BarbieXanax: Barbra Streisand ha fatto clonare il suo cane e l’altro giorno ha fatto una foto dei cloni in posa sulla tomba del cane or… -