Traffico Roma del 06-06-2019 ore 08 | 00

(Di giovedì 6 giugno 2019) NOTIZIARIOgiovedì 6 giugnoORE 7:50 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI ANORD CODE SULLE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE DAL GRA A VIALE DI TOR DI QUINTO E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE; CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA DA LA STORTA A LA GIUSTINIANA E DEL GRA A VIA DI GROTTAROSSA. incidente sulla Via Tiburtina in Prossimità di Via di Casal dei Pazzi: ilè rallentato a partire dal gra in direzione del Centro Città. SUL TRATTO URBANO DELL’A24-TERAMO CODE DA TOR CERVARA AL BIVIO CON LA TANGENZIALE EST; PROSEGUENDO SULLA TANG.EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, RALLENTAMENTI E CODE DA VIA DELLE VALLI A VIA DEI CAMPI SPORTIVI. SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE CASILINA ED ARDEATINA, MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI E CODE DALLA TRIONFALE A VIA ...

