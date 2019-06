Se la Juve “appiattisce” Cristiano Ronaldo | fenomeno al Real e in Nazionale | “uno dei

calcioweb.eu

(Di giovedì 6 giugno 2019) Nella serata di scena si è giocata la prima semifinale di Nations League, sono scese in campo Portogallo e Svizzera, l’uomo del match è stato ancora una volta, il calciatore dellantus è stato protagonista di una prestazione ancora da incorniciare, prima la rete del vantaggio su punizione, poi il pareggio di Ricardo Rodriguez su calcio di rigore e quando la partita sembrava indirizzata verso i tempi supplementari altre due magie, un gol più bello dell’altro a chiudere la partita sul risultato di 3-1. Il Portogallo vola in finale ed adesso è una serissima candidata alla vittoria della Nations League, in finale affronterà la vincente tra Olanda e Portogallo con la chance di vincere un’altra importante competizione. AFP/LaPresse Ma un discorso a parte lo merita, lantus è riuscita nell’impresa (in negativo) di ...

CalcioWeb : Se la #Juve 'appiattisce' #CristianoRonaldo: fenomeno al Real e in Nazionale, 'uno dei tanti' in bianconero -