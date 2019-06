Roland Garros 2019 | Ashleigh Barty in semifinale | battuta 6-3 7-5 Madison Keys

oasport

(Di giovedì 6 giugno 2019) L’australianasi conquista un posto nelle semifinali del singolare femminile delbattendo col punteggio di 6-3 7-5 la statunitense, semifinalista l’anno scorso. Nei primi sette giochi del primo set le due tenniste perdono complessivamente 6 punti sul proprio servizio, 4e 2, ma è proprio la 24enne statunitense dell’illinois a subire il primo break all’ottavo game, in quello successivo la 23enne australiana del Queensland chiude in soli 29 minuti il parziale non senza fatica alla quarta palla utile ma senza concedere palle break. Nel secondo setdeve già salvare una palla break nel quinto game per poi capitolare nel settimo a causa di due errori gratuiti dal fondo.va a servire per il match sul 5-4 ma la mano le trema un po’, tanto che commette un doppio fallo e poi subisce il controbreak, ma la statunitense non ne ...

