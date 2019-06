Roger Federer-Rafael Nadal | Semifinale Roland Garros | orario preciso d’inizio | canale tv

Roland Garros 2019 : Roger Federer e Rafael Nadal - 15 anni verso la sfida numero 39 di un tempo non ancora finito : 39 è il numero associato al prefisso telefonico italiano. Nel tennis, però, per qualche giorno (fino a venerdì) avrà un altro significato: il numero si lega all’ormai infinita sfida tra Roger Federer e Rafael Nadal, che da 15 anni continuano a battagliare l’uno contro l’altro sui campi di mezzo mondo, dopo essersi affrontati in quattro continenti su cinque. Le statistiche sono ormai note: nei precedenti 38 scontri diretti ...

Roland Garros – Domani la sfida Federer-Nadal - il maiorchino non ha dubbi : “Roger è tornato sulla terra per sfidarmi? Ecco cosa penso” : Rafa Nadal e la sfida di Domani contro Roger Federer: le sensazioni del maiorchino alla vigilia della semifinale del Roland Garros Rafa Nadal è il primo semifinalista del Roland Garros: il maiorchino ha battuto ieri pomeriggio Kei Nishikori ai quarti di finale, senza concedergli manco un set e Domani affronterà Roger Federer, che si è aggiudicato ieri il derby svizzero contro Wawrinka. LaPresse Sereno e soddisfatto, Nadal ha così ...

Roland Garros 2019 : battendo un ritrovato Stan Wawrinka Roger Federer si regala l’ennesimo capitolo della sua rivalità con Rafael Nadal : Non ha certamente avuto l’intensità e le emozioni del match degli ottavi di finale tra Stefanos Tsitsipas e Stan Wawrinka ma il derby tutto svizzero dei quarti di finale dei Roland Garros 2019 tra Roger Federer e lo stesso Wawrinka non ha fatto mancare lo spettacolo agli spettatori del campo Suzanne Lenglen. Per la 23esima volta su 26 incontri è stato Federer a battere il connazionale, per la quinta su otto sulla terra battuta e per la terza su ...

I tennisti Roger Federer e Rafael Nadal giocheranno una delle semifinali del Roland Garros : Il tennista svizzero Roger Federer e lo spagnolo Rafael Nadal giocheranno una delle due semifinali del Roland Garros, il torneo francese tra i più importanti del mondo, che fa parte del Grande Slam. Federer ha battuto ai quarti di finale

Roland Garros 2019 - Roger Federer batte Stan Wawrinka e la pioggia e regala la top 10 a Fabio Fognini : Poco dopo l’iberico Rafael Nadal anche l’elvetico Roger Federer centra le semifinali del Roland Garros, battendo in quattro set il connazionale Stan Wawrinka. Match interrotto per pioggia sul 3-3 del quarto set, baStano pochi minuti a Federer per chiudere con il punteggio di 7-6 (4) 4-6 7-6 (5) 6-4 in complessive tre ore e quaranta minuti. Grazie a questo risultato Fabio Fognini è certo di essere da lunedì il numero 10 del mondo. Nel ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : risultati 4 giugno. Roger Federer e Rafael Nadal tornano in scena per gli ottavi di finale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della nona giornata del Roland Garros 2019. Sulla terra rossa di Parigi prenderanno il via i quarti di finale del tabellone maschile e femminile e ci sarà da divertirsi visti i protagonisti Sul campo centrale dedicato a Philippe Chatrier si comincerà con la sfida femminile tra Sloane Stephens, testa di serie numero 7, e Johanna Konta, testa di serie numero 26. A seguire ci sarà il match tra Kei ...

Roland Garros 2019 : Roger Federer continua la sua marcia e va ai quarti - Leonardo Mayer cede in tre set : Per la quinta volta in carriera Roger Federer accede ai quarti di finale del Roland Garros senza perdere un set. Lo svizzero non concede opportunità all’argentino Leonardo Mayer, che esce dal Court Philippe Chatrier sconfitto per 6-2 6-3 6-3. Il prossimo avversario dell’elvetico, che per vincere il suo quarto match dell’anno sulla terra di Parigi impiega un’ora e 42 minuti, sarà uno tra il suo connazionale Stan Wawrinka e ...

Roland Garros – Roger Federer agli ottavi : Casper Ruud sconfitto in 3 set : Roger Federer accede agli ottavi di finale del Roland Garros: il campione svizzero supera il giovane Casper Ruud in 3 set Servono 2 ore e 14 minuti a Roger Federer per staccare il pass valevole per gli ottavi di finale del Roland Garros. Il campione svizzero, numero 3 del ranking mondiale maschile, ha sconfitto senza troppi patemi Casper Ruud, figlio di Christian Ruud, tennista che Federer ha incrociato nel circuito diversi anni fa. ...

Roland Garros 2019 : nessun problema per Roger Federer - che sconfigge Oscar Otte in tre set e aspetta Casper Ruud : Prosegue il cammino di Roger Federer al Roland Garros 2019. Lo svizzero, nel ventennale del suo esordio e decennale del suo trionfo a Parigi, approda al terzo turno eliminando con una certa facilità il tedesco Oscar Otte con il punteggio di 6-4 6-3 6-4. Il numero 3 del mondo disinnesca, dunque, il gioco “selvaggio” (e breve, vista la rapidità di quasi tutti gli scambi) promesso dal nativo di Colonia e, nel suo prossimo impegno, si ...

Regalo speciale per Federer - Mbappé gli regala la maglia autografata : King Roger ringrazia sui social [FOTO] : L’attaccante del Paris Saint-Germain ha incontrato Roger Federer, regalandogli la propria maglia autografata della Nazionale francese Due fenomeni in una sola foto, Roger Federer da un lato e Kylian Mbappé dall’altro, con quest’ultimo che sfruttato la presenza del tennista svizzero a Parigi per incontrarlo. Presente nella capitale francese per partecipare al Roland Garros, King Roger ha ricevuto in dono ...

Roland Garros 2019 : Ritorno vincente a Parigi per Roger Federer. Sconfitta in tre per un combattente Lorenzo Sonego : Il Ritorno di Roger Federer al Roland Garros è vincente. Quattro anni dopo dall’ultima volta sulla terra rossa francese, lo svizzero ha superato in tre set Lorenzo Sonego con il punteggio di 6-2 6-4 6-4 dopo un’ora e quarantatré minuti di gioco. Un buon esordio per il nativo di Basilea, che non ha speso tante energie contro il piemontese, che comunque si è difeso soprattutto nel secondo e terzo set. Sonego ha sicuramente pagato un ...

Roland Garros – Ritorno vincente per Roger Federer : l’azzurro Sonego sconfitto in 3 set : Roger Federer ritorna al Roland Garros dopo 3 anni e lo fa con una vittoria: lo svizzero batte Lorenzo Sonego in 3 set all’esordio Dopo 3 anni d’assenza, Roger Federer torna a calcare la terra rossa del Roland Garros. Il campione svizzero arriva a Parigi da numero 3 al mondo, senza punti da difendere, conscio di poter guadagnare punti importanti in classifica per accorciare sulla coppia di testa composta da Djokovic e Nadal. Federer vince ...

Roland Garros 2019 - analisi tabellone Roger Federer. Ritorno tra gli italiani e con Tsitsipas all’orizzonte per lo svizzero : In mezzo agli italiani, aspettando il possibile quarto contro Stefanos Tsitsipas. Si può riassumere così il Ritorno al Roland Garros di Roger Federer. Il campione svizzero non gioca sulla terra rossa parigina dal 2015, ma non sarà un rientro semplice per il nativo di Basilea, visto che il sorteggio non gli ha certamente garantito un tabellone semplice. Sulla carta Federer potrebbe anche affrontare un mini campionato italiano nei primi turni. Il ...