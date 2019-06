Prodi avverte il governo Conte | ' Invertire la rotta prima di infrangersi sugli scogli'

Blastingnews

(Di giovedì 6 giugno 2019) Ci sono definizioni convenzionali attraverso cui, negli ultimi anni, si tende a definire i politici. Il range va da europeisti convinti ad anti-europeisti, passando per europeisti moderati ed euroscettici, con più o meno moderazione. Chi, senza ombra di dubbio, può definirsi un europeista convinto è Romano. L'ex Presidente del Consiglio dei Ministri italiano rappresenta, infatti, una delle figure chiave che hanno guidato l'Italia in un processo di portata storica per l'Unione Europea, ossia la transizione nella moneta unica. Non va, inoltre, dimenticato come si tratti di una figura che ha anche coperto ruoli di rilievo all'interno dell'Unione Europea, essendo stato anche Presidente della Commissione. Adesso, attraverso le pagine de Il Messaggero con un editoriale scritto di suo pugno, ha fornito la sua opinione su quella che rischia di diventare una querelle di importanza cruciale ...

