Pensioni | Di Maio in sintonia con Salvini | ‘Quota 100 non si tocca’

Blastingnews

(Di giovedì 6 giugno 2019) Nessun dietrofront da parte del Governo Conte sulla riforma delle. Nonostante le raccomandazioni sulle politiche economiche pubblicate della Commissione europea (la quale ritiene che l’eccessiva spesa per la previdenza limiti i margini di riduzione del debito pubblico e del carico fiscale nel suo complesso), non ci sarà nessuna modifica alla Quota 100, come assicura il vicepremier pentastellato Luigi Di. Dello stesso avviso il vicepremier leghista Matteo, per il quale con la Quota 100 l’esecutivo è “solo all’inizio” dell’operazione complessiva sulla previdenza, ora l’obiettivo è la Quota 41. Il leader M5s a Bruxelles: ledegli italiani non si toccano “Quota 100 - ha dichiarato ieri il vicepremier Luigi Di- non si tocca e, sia chiaro, ledegli italiani – ha sottolineato - non si toccano". Così ministro del Lavoro su Facebook ha replicato ...

Agenzia_Ansa : #Ue, Di Maio: 'Infrazione per debiti fatti dal Pd'. 'Pensioni e quota 100 non si toccano', dice il vicepremier. 'S… - HuffPostItalia : Di Maio dà la colpa della procedura Ue al Pd. 'Sia chiaro, pensioni e quota 100 non si toccano' - giannipittella : Tria dice a Bruxelles “non vi preoccupate taglieremo pensioni e sanità” (sic) e Di Maio Ministro del Lavoro e Vicep… -