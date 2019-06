Parametri di riferimento nella valutazione dello sperma

fondazioneserono

(Di giovedì 6 giugno 2019) L’iter diagnostico di una coppia infertile richiede sempre un approccio integrato, con il consulto ginecologico per la donna e andrologico per l’uomo. Per l’uomo si deve prevedere una serie di procedure diagnostiche che vanno da un’accurata raccolta anamnestica, allo scrupoloso esame fisico e obiettivo, fino all’esecuzionespermiogramma, ripetuto almeno in due occasioni, associato alla spermiocoltura per escludere eventuali infezioni delle vie seminali. Lo spermiogramma costituisce l’indagine di laboratorio di primo livello per definire la potenzialità fecondante del partner maschile, deve essere svolto esclusivamente da personale esperto e specializzato e dovrebbe essere effettuato secondo le indicazioni del Manuale WHO 2010 1 (Tabelle 1 e 2). Il manuale WHO ha lo scopo di definire una standardizzazione delle procedure necessarie per l’esecuzione dell’esame del liquido ...

